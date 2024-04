La Paris Blockchain Week. Le bilan de l'événement qui met en lumière les innovations et les progrès réalisés par le Web3

" Si la Paris Blockchain Week est devenue un rendez-vous incontournable en Europe - et au-delà - pour la filière Web3, c'est évidemment grâce à ses organisateurs qui réunissent chaque année, au cœur de notre capitale, les meilleurs acteurs de l'écosystème crypto et ses futures pépites. "

"C'est aussi parce que notre pays a réussi - et notamment grâce à nos réformes depuis 2017 - à créer un climat favorable aux investissements étrangers. Un écosystème tech dynamique, des talents, des infrastructures de recherche et de formation de renommée mondiale, un cadre réglementaire stable et pragmatique : tels sont les atouts qui permettent à notre pays de renforcer son attractivité et d'inciter les acteurs internationaux les plus prometteurs à s'y implanter"

"Nous allons poursuivre dans cette voie et nous allons même amplifier ce mouvement : Je l'ai dit ce matin aux acteurs du Web3 réunis au Louvre. Ils savent qu'ils peuvent compter sur mon soutien, mon engagement et ma mobilisation."

"Nous sommes ravis de constater la réussite de notre 5ème édition. Cette année, nous avons accueilli un nombre record de participants de plus de 85 pays, ce qui démontre l'intérêt et l'investissement mondial dans la technologie blockchain. La diversité des intervenants, les discussions novatrices et le dévoilement de technologies innovantes ont non seulement apporté une immense valeur ajoutée aux participants, mais ont également marqué une étape importante dans la promotion de la collaboration mondiale au sein de l'écosystème de la blockchain. Nous sommes reconnaissants à notre communauté, à nos partenaires et à tous les participants d'avoir fait de l'événement de cette année une occasion historique et nous nous réjouissons à l'idée d'accomplir des réalisations encore plus importantes à l'avenir."

L'événement de cette année a attiré un nombre record de plus de 9 000 participants et plus de 500 intervenants, dont Richard Teng, PDG de Binance, Denelle Dixon, CEO & Executive Director de the Stellar Development Foundation, Jeremy Allaire le Co-Founder, Chairman et CEO de Circle, Tim Draper le Founder et Managing Partner chez Draper Associates, DFJ et Draper Venture Network de Draper Associates, Davidi Marcus le CEO & Co-Founder de Lightspark, Jan Van Eck le CEO de Van Eck, Brad Garlinghouse le CEO de Ripple, Silvio Micali, le Founder de Algorand et beaucoup d'autres grands noms de l'industrie.L'énorme succès de la Paris Blockchain Week a démontré les progrès rapides et la maturité de nombreux secteurs du Web3, couvrant des domaines distincts de l'industrie tels que l'Open Finance, les Tech Builders, le Corporate Web3, les politiques publiques et la Blockchain d'entreprise.L'événement a accueilli, Secrétaire d'État chargée du Numérique, qui a commenté :a poursuivi, PDG de, commente :