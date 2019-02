La Direction générale des entreprises lance une consultation sur la blockchain

Les technologies de registre distribué, notamment celles de type blockchain, recèlent des opportunités d’usages innovants, tant au plan économique que financier ou social, en particulier en matière de sécurisation de transactions et de traçabilité. Ce potentiel se manifeste par un foisonnement de projets très divers, dont le stade de développement est variable.Dans ce contexte et dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale sur les technologies de registre distribué, la Direction générale des entreprises (DGE) lance une consultation auprès de l’ensemble des porteurs de projets en France.Ce questionnaire permettra de disposer d’une vision aussi exhaustive que possible de l'écosystème français. Ce recensement porte sur des projets fondés sur des technologies de registre distribué et existant en France, leur domaine d'application, leur positionnement sur la chaine de valeur et leur niveau de maturité. Il a pour objectif d’identifier les obstacles qui peuvent gêner la mise en oeuvre de ces initiatives et de lever les freins au développement d’usages innovants, au bénéfice des consommateurs et des entreprises.Le questionnaire est accessible du 11 février 2019 au 4 mars 2019 à l’adresse : https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/recensement-des-projets-reposant-sur-la-technologie-blockchain Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE élabore et met en oeuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses agents sont mobilisés aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc.Source : DGE11 février 2019