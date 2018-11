La Chine et l’Europe affichent une croissance à 2 chiffres de leurs dépenses R&D

88 entreprises surperforment au sein de leur secteur avec d’excellents résultats financiers durables et une dépense modeste de R&D



L’étude sectorielle comparative sur cinq ans de Strategy&, relative aux performances de l’entreprise et à l’investissement dans l’innovation, montre que 88 entreprises à travers le monde, toutes zones géographiques et tous secteurs confondus, ont été jugées comme tirant le plus grand bénéfice de leur innovation.



Ces entreprises tirant le plus grand bénéfice de leur innovation affichent une croissance de leur chiffre d'affaires 2,6 fois supérieure à celle des autres entreprises du classement et une progression de leur capitalisation boursière 2,9 fois plus élevée. Elles ont par ailleurs enregistré des performances au moins deux fois supérieures à celles des autres pour l’intégralité des indicateurs étudiés. Résultats obtenus tout en dépensant moins en R&D que la moyenne de leur groupe de référence, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, sur l’ensemble de la période concernée.



Selon Laurent Molinié, Directeur chez Strategy&, l’activité de conseil en stratégie de PwC : « L’étude Global Innovation 1000 2018 confirme que malgré les forts taux d’investissement, l’excellence en innovation ne s’achète pas simplement avec plus d’investissements dans la R&D. D’autres facteurs comme la stratégie, la culture, la connaissance et la mobilisation du management tout au long du cycle d’innovation permettent la supériorité de certaines entreprises ».



Ces entreprises, dont l’innovation est l’enjeu principal, présentent des caractéristiques communes :

• La cohérence : 77 % des entreprises ayant la plus forte croissance précisent que leur stratégie d'innovation est fortement corrélée à leur stratégie commerciale, contre 54 % des répondants dont la croissance est identique à celles de leurs concurrents, et 32 % des entreprises dont la croissance est inférieure.

• La culture : 71 % des entreprises sondées qui déclarent une croissance de leurs revenus plus rapide que leurs concurrents jugent que leur culture d’entreprise est étroitement liée à leur stratégie d'innovation, contre 53 % des entreprises qui font part d’un taux de croissance égal et 33 % des entreprises qui s'inscrivent en retrait.

• Leadership : 78 % des entreprises qui affichent la meilleure croissance de leurs revenus estiment que leur équipe de direction porte résolument leur stratégie d'innovation et d'investissement dans la R&D, contre 62 % des entreprises qui ont une croissance comparable, et 53 % pour les entreprises dont la croissance est moindre.



Analysé sous l’angle régional, le classement reflète la poursuite de l’évolution fulgurante des entreprises implantées en Chine, qui ne composaient que 3 % des entreprises les plus innovantes en 2007 et qui représentent 17 % dix ans plus tard. L’Europe aussi connaît une belle progression, passant de 18 % à 30 % en dix ans. La part des entreprises innovantes dans le classement est tombée à 45 % pour l’Amérique du Nord et à 8 % pour le Japon.



Secteur par secteur, sur la période 2002-2017, le nombre d’entreprises tirant le plus grand bénéfice de leur R&D a connu un essor dans les télécommunications, les biens de consommation, la santé, l’industrie, l’automobile, ainsi que dans l’aéronautique et la défense. Sur plus de 1 000 entreprises étudiées seules deux peuvent revendiquer d’avoir tiré le plus grand bénéfice de leur R&D sur 15 ans – Apple et Stanley Black & Decker.



Apple reprend sa place de leader comme entreprise la plus innovante au monde (d’après les 869 leaders et managers de la R&D interviewés, et Netflix fait son entrée au classement



Apple déloge Alphabet pour redevenir l’entreprise la plus innovante au monde, tandis que Netflix figure pour la première fois dans le top 10 des entreprises les plus innovantes.



