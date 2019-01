La 4e révolution industrielle - Propulsée par la génération Y

Selon le futurologue Rocky Scopelliti, l’auteur d’un nouveau livre Youthquake 4.0 - A Whole Generation and The New Industrial Revolution (Toute une génération et la nouvelle révolution industrielle). Le Forum économique mondial prédit qu’elle perturbera quasiment tous les pays et tous les secteurs, et « l’Asie est devenue son épicentre », a déclaré Rocky Scopelliti.« L’Asie est devenue ‘l’usine’ de la 3e révolution industrielle en s’adaptant aux évolutions économiques et technologiques mondiales, et en recréant continuellement un avantage comparatif. L’Asie est en passe d’éclipser les États-Unis en tant que plus important marché de capital-risque au monde, attirant un financement total de 70,8 milliards USD en 2017 comparé aux 71,9 milliards USD pour le continent américain, et 17,6 milliards USD pour l’Europe »1 et promet d’entrer de plein-pied dans la 4e révolution industrielle en devançant les États-Unis », a ajouté Rocky Scopelliti.Les investissements dans des innovations technologiques émergentes dans les domaines de l’intelligence artificielle, la robotique, l’Internet-des-Objets, les véhicules autonomes, l’impression 3D, la biotechnologie, l’anotechnologie, la science des matériaux, l’énergie, la blockchain et l’informatique quantique jettent les bases du siècle asiatique.Publié par Marshall Cavendish à l’échelle mondiale, et premier en son genre dans le monde, le livre déconstruit des problématiques mondiales contemporaines marquées par l’impact omniprésent de la génération Y et son influence sur la 4e révolution industrielle.Rocky Scopelliti explique que, dans cette période de changement accéléré, le 21e siècle sera façonné par la génération Y qui est devenue le groupe démographique le plus important de la planète, et dont 58 % des intégrants sont situés en Asie Pacifique. Leur influence en tant que consommateurs, employés et investisseurs ne fera qu’augmenter à partir de maintenant.« La part de richesse mondiale contrôlée par la génération Y en Asie Pacifique a atteint 45 %, surpassant les États-Unis de 22 %, et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, de 14 %. D’ici 2020, elle doublera pour atteindre 35,3 billions USD2. Pour mettre cela en perspective, dans le même temps et selon les prévisions, le PIB des États-Unis ne sera que de 22 billions USD et celui de la zone euro de 13 billions USD. La génération Y chinoise est la première d’Asie à devenir le groupe démographique le plus porteur de valeur, et une force économique incontournable de 9 billions USD », a déclaré M. Scopelliti.Plus de 150 conseils d’administration et équipes de haute direction, notamment des entreprises du classement Fortune 100, demandent des conseils stratégiques à Rocky Scopelliti chaque année, en tant que futurologue de renommée mondiale.1 PricewaterhouseCoopers and CB Insights’ 2017 MoneyTree2 Boston Consulting Group (2016), « Global Wealth Market Sizing Database » (Base de données de dimensionnement du marché mondial de la richesse)Pour en savoir plus, consulter : www.Youthquake4.com