L’intelligence artificielle dans la ligne de mire de la Cour des comptes européenne

Pour l’UE, la transition numérique ne se fera pas sans l’intelligence artificielle; sa politique industrielle et son autonomie stratégique en dépendent. La révolution est en cours, mais l’Europe reste à la traîne sur des volets clés, comme le financement: on y investirait deux fois moins dans l’IA qu’aux États-Unis. Moins d’une entreprise européenne sur dix (soit 8 %) utilisait l’IA en 2021. Mais cette moyenne cache des différences notables entre États membres: alors que près d’une entreprise sur quatre au Danemark (24 %) et plus d’une sur six au Portugal et en Finlande (17 % et 16 %, respectivement) avaient recours à l’IA, elles sont moins d’une sur 20 à le faire en Tchéquie, en Grèce, en Lettonie et en Lituanie (4 %), en Bulgarie, en Estonie, à Chypre, en Hongrie et en Pologne (3 %), ainsi qu’en Roumanie (1 %).«L’intelligence artificielle va changer la donne dans de très nombreux secteurs», a déclaré Mihails Kozlovs, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable de l’audit. «Les enjeux pour la compétitivité de l’UE sont trop importants pour se permettre de rater le coche. Avec cet audit, nous voulons savoir si les efforts déployés sont suffisants pour éviter à l’Europe de laisser passer le train de cette révolution technologique majeure».Pour rester dans la course, l’UE a prévu de consacrer à l’IA 10 milliards d’euros de son budget entre 2014 et 2027. En outre, au moins 20 % des 724 milliards d’euros disponibles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) seront utilisés pour financer la transition numérique. Enfin, le Fonds InvestEU mobilisera des investissements publics et privés au moyen d’une garantie adossée au budget de l’UE d’un montant de 6,6 milliards d’euros destinés à la recherche, à l’innovation et à la transformation numérique. Au total, l’objectif est d’accroître progressivement les investissements dans l’IA à hauteur de 20 milliards d’euros par an au cours des dix prochaines années.Cet audit vise à vérifier si les conditions essentielles sont réunies dans l’UE pour accélérer le développement de l’IA. Les auditeurs vont examiner en particulier si la Commission européenne veille à ce que les fonds de l’UE soutiennent efficacement la création en Europe d’un écosystème d’intelligence artificielle bien conçu et compétitif, en prenant en compte l’importance stratégique de l’IA et les risques pour la sûreté et la sécurité.Informations généralesEn 2018, la Commission européenne a adopté un plan coordonné au niveau de l’UE dans le domaine de l’IA, avec pour objectif global de faire de l’Europe le premier pôle mondial pour le développement et le déploiement d’une IA de pointe, intégrée à des produits aussi sûrs qu’éthiques. Elle a actualisé ce plan en 2021.L’AuditInfo 02/2023 intitulée «Artificial intelligence in the EU» est disponible en anglais sur le site internet de la Cour. Les AuditInfos sont fondées sur les travaux préparatoires entrepris avant qu’une activité d’audit ne soit lancée. Elles ne doivent pas être considérées comme des observations, des conclusions ou des recommandations découlant d’un audit. Le rapport devrait être publié dans un an environ.