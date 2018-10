L'état de la planification connectée à l'échelle mondiale

L'étude commandée par Anaplan désigne la fréquence, les choix technologiques, la gestion du changement et l'analyse avancée comme facteurs clés de succès de la planification connectée.



Anaplan, Inc. (NYSE : PLAN), un pionnier de la planification connectée (Connected Planning), a annoncé aujourd'hui les conclusions de la première enquête annuelle sur l'état de la planification connectée le premier rapport du genre. Il révèle que les sociétés qui grandissent de manière agressive, planifient de manière agressive, que la technologie à l'échelle de l'entreprise est la clé d'une bonne planification, que l'alignement culturel est une nécessité absolue et qu'il existe un rôle spécifique pour les outils d’analyse avancée dans le cadre d'une meilleure prise de décision d'affaires.



Les données montrent également que la planification connectée, une approche qui utilise une technologie de prochaine génération pour connecter les données, les gens et les processus au sein de l'entreprise afin de combiner la vision stratégique avec les prévisions commerciales, accélère la valeur commerciale dans l'environnement d'affaires volatile d'aujourd'hui :

• 92% des entreprises estiment qu'une meilleure technologie de planification produit de meilleur chiffre d'affaires et 74% des entreprises planifient plus fréquemment qu'il y a cinq ans.

• 97% des personnes interrogées soulignent que la planification est essentielle pour l'augmentation des revenus, l'optimisation de la répartition des ressources et pour convertir les stratégies en action.

• 82% des sociétés qui grandissent de manière agressive assimilent des données de marché dans leurs projets en quelques jours ou semaines.

Cependant, seulement 15% des sociétés rapportent avoir réalisé tous leurs projets et seuls 39% mettent en œuvre les trois quarts, ou plus, de leurs projets.



« La planification d'affaires se trouve à un point critique et, dans l'ère de la transformation numérique, les organisations doivent laisser derrière elles l'approche statique et cloisonnée de la planification d'affaires traditionnelle afin de survivre dans le marché d'aujourd'hui », a déclaré Simon Tucker, responsable de la planification chez Anaplan. « Les données doivent circuler dans toutes les directions, au cœur même des unités opérationnelles, afin que tout le monde reçoive une source de vérité unique. Les organisations qui adoptent une approche de la planification connectée jouissent d'un avantage concurrentiel en intégrant les changements du marché plus rapidement et en agissant en fonction. »



L'enquête a également révélé une corrélation entre, d'une part, la capacité d'une société à être plus agile et influencée par les données dans sa planification et, d'autre part, entraîner de meilleurs résultats commerciaux. Ainsi, 82 pour cent des personnes interrogées représentant des entreprises qui grandissent de manière agressive déclarent que la planification est d'une importance critique pour l'accroissement des revenus.



« Nous avons remanié notre processus de planification, qui était fortement cloisonné et déconnecté avec plus d'une douzaine d'applications logicielles indépendantes, vers une approche de la planification connectée plus agile qui tire parti d'une plateforme unique reposant sur l'informatique en nuage », a commenté Jeff Brobst, vice-président des finances chez Seagate Technology. « Nous voyons une valeur énorme avec la planification connectée en intégrant les changements du marché dans nos plans plus efficacement et en favorisant la collaboration entre les unités opérationnelles pour nous aider à mieux anticiper et à prendre de meilleures décisions. Par conséquent, nous constatons les effets des changements plus rapidement. »



De plus, les personnes interrogées ont également abordé le rôle de l'analyse avancée, du machine learning et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la planification connectée. La demande pour les technologies émergentes dans le secteur de la planification est forte, avec 94 pour cent des personnes interrogées dans l'enquête signalant qu'elles croient que l'apprentissage automatique a un rôle à jouer dans l'avenir de la technologie de la planification et 55 pour cent des professionnels de l'informatique déclarant que les capacités telles que les analyses de type « what-if » permettent aux organisations d'effectuer des analyses poussées en confiance.



Commandée par Anaplan et menée de manière indépendante par Dimensional Research, l'enquête comprenait plus de 1 000 professionnels de la planification dans 45 pays à travers 18 industries.