L'Europe sur le point d'établir des règles historiques sur l'IA après le vote des législateurs

En préparation depuis trois ans, l'AI Act intervient sous la forme de systèmes d'IA génératifs tels que ceux soutenus par Microsoft (MSFT.O),ChatGPT d'OpenAI et Google (GOOGL.O), Le chatbot Gemini devient de plus en plus populaire, alimentant les inquiétudes concernant la désinformation et les fausses nouvelles.



La législation réglementera les modèles d’IA à fort impact et à usage général ainsi que les systèmes d’IA à haut risque qui devront se conformer à des obligations spécifiques en matière de transparence et aux lois européennes sur le droit d’auteur.

Elle limite l'utilisation par les gouvernements de la surveillance biométrique en temps réel dans les espaces publics aux cas de certains crimes, à la prévention de menaces réelles, telles que les attaques terroristes, et à la recherche de personnes soupçonnées des crimes les plus graves.



" Je salue le soutien massif du Parlement européen à l'EU AI Act, le premier cadre global et contraignant au monde pour une IA digne de confiance. L'Europe est désormais un organisme de référence mondial en matière d'IA digne de confiance ", a déclaré le chef de l'industrie européenne, Thierry Breton.

Au total, 523 députés européens ont voté en faveur de l'accord, 46 contre et 49 se sont abstenus.

Les pays de l’UE devraient donner leur feu vert formel à l’accord en mai, la législation devant entrer en vigueur au début de l’année prochaine et s’appliquer en 2026, même si certaines dispositions entreront en vigueur plus tôt.



Bruxelles a peut-être établi une référence pour le reste du monde, a déclaré Patrick Van Eecke, associé du cabinet d'avocats Cooley.

" L'Union européenne dispose désormais de la première loi au monde sur l'IA codée en dur. D'autres pays et régions utiliseront probablement la loi sur l'IA comme modèle, tout comme ils l'ont fait avec le RGPD ", a-t-il déclaré, faisant référence au règlement européen sur la protection de la vie privée.

Cependant, il a ajouté que l'inconvénient pour les entreprises est la bureaucratie considérable.



Le Parlement européen et les pays de l'UE ont conclu un accord préliminaire en décembre après près de 40 heures de négociations.



Les entreprises risquent des amendes allant de 7,5 millions d'euros ou 1,5 % du chiffre d'affaires à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires global selon le type d'infractions.

Le groupe de lobbying BusinessEurope a exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont les règles seraient mises en œuvre.

" La nécessité d'une législation dérivée et de lignes directrices étendues soulève d'importantes questions sur la sécurité juridique et l'interprétation de la loi dans la pratique, qui sont cruciales pour les décisions d'investissement ", a déclaré le directeur général Markus J. Beyrer.



Un porte-parole d'Amazon, qui a commencé à déployer un nouvel assistant d'IA , a salué le vote : " Nous nous engageons à collaborer avec l'UE et l'industrie pour soutenir le développement sûr, sécurisé et responsable de la technologie de l'IA ."

Métaplateformes (META.O), ouvre un nouvel ongleta mis en garde contre toute mesure susceptible d’étouffer l’innovation.

"I l est essentiel que nous ne perdions pas de vue l'énorme potentiel de l'IA pour favoriser l'innovation européenne et permettre la concurrence, et l'ouverture est la clé ici ", a déclaré Marco Pancini, responsable des affaires européennes de Meta.



Reportage de Foo Yun Chee, reportage supplémentaire de Martin Coulter à Londres ; Montage par Kevin Liffey et Ros Russell

REUTERS