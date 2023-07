Accueil Envoyer Imprimer Partager L'Association Française du Family Office lance la 5ème édition de sa formation dédiée. Association Française du Family Office, la référence des professionnels du métier de Family Office et l’AUREP, l’organisme de formation en France renommé dans le domaine de la gestion de patrimoine, annoncent le lancement de la cinquième édition de leur formation certifiante « Métiers du Family Office », démarrant début janvier 2024.





Le family officer occupe donc un rôle essentiel auprès des familles. Il doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans sa globalité et l’accompagner dans la gestion, la transmission et la préservation du patrimoine familial, mais aussi intégrer les aspects humains des relations familiales. Il doit pouvoir comprendre les besoins de chacun des membres de la famille pour bâtir une stratégie patrimoniale à long terme qui prenne en compte leurs objectifs communs et individuels.



Il doit pouvoir également identifier les bons interlocuteurs (notaires, avocats, experts comptables, gérants d’actifs, …) ainsi que les compétences nécessaires, au bénéfice de leurs intérêts patrimoniaux. Il doit savoir fédérer les talents et les experts pour servir les objectifs familiaux.



Le family officer peut être salarié d’une famille (mono family office), ou exercer au sein d’un multi-family Office qui est au service de plusieurs familles, de façon indépendante ou en étant adossé à une banque privée, une société de gestion, ou autres experts du patrimoine.





Une formation nécessaire pour les familles et les professionnels

Pour accompagner ce métier d’avenir à se développer, l’AFFO a lancé en partenariat avec l’AUREP, la première formation certifiante pensée et dédiée aux professionnels qui exercent auprès des familles (mono ou multi Family Offices, banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés, professionnels du droit et du chiffre : notaires, avocats, experts comptables…).



« Indispensable à la professionnalisation de ce métier, la formation est un enjeu important pour la profession et l’une des grandes priorités pour l’AFFO. Elle s’adresse à des professionnels qui souhaitent développer leurs expertises et connaissances du métier. Ils seront ainsi sensibilisés aux enjeux et aux contours du métier de Family Office, » explique Frederick Crot, président de l’AFFO.



« La formation proposée, par sa pluridisciplinarité et par la qualité de son équipe pédagogique, permet aux participants d’appréhender la situation du groupe familial dans son ensemble, allant de la gouvernance d’entreprise à la gouvernance familiale, sans oublier l’organisation patrimoniale de la famille », ajoute Catherine ORLHAC, Vice-Présidente de l’AUREP.



A qui s’adresse cette formation et qui peut s’y inscrire ?



Elle s’adresse à ces professionnels qui souhaitent développer leurs expertises et connaissances du métier. Cette formation les sensibilisera aux enjeux et aux contours du métier de Family Office, et les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisée.



La formation est assurée par des professionnels membres de l’AFFO et par l’équipe pédagogique de l’AUREP. Elle s’articule autour de 3 axes principaux :

La gouvernance d’entreprise et familiale

L’organisation patrimoniale de la famille : Connaître les différentes classes d’actifs et leurs mode de détention ; Comprendre la mise en place d’une bonne allocation d’actifs (allocation d’actif globale/allocation d’actif financière), les outils de délégation (mandats de gestion) et les outils de consolidation (monitoring) ; Savoir investir dans le « Private Equity » et dans l’immobilier ; Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : les pactes Dutreil ; Choisir le bon mode de conjugalité et protéger le survivant du couple ; Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès…

L’accompagnement de la famille ou comment gérer l’affectio familiae : Les profils et les préférences de chacun (Conseil & Membres Acteurs de la Famille) ; La gestion des conflits au sein de la famille ; Zoom sur la Cession ou la Transmission familiale ; Positionnement du Family Officer et son offre.

Les candidats doivent justifier soit d’un diplôme de niveau bac +3/4, reconnu par l’Etat, dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, sans autre condition ; soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise.



La durée de la formation est de 20 jours (140 heures) répartis sur plusieurs mois. Elle a lieu à Paris pour un coût de 10.000 € (tarifs non soumis à la TVA).



A propos de l’AFFO :

Créée en 2001 et présidée par Frederick Crot depuis janvier 2022, l’AFFO est une association à but non lucratif ayant pour vocation de promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de Family Office en France et en Europe.

Référence du métier de Family Office, l’AFFO fédère les acteurs de ce métier (mono family offices, multi family offices et experts au service des familles : avocats, banques, fiscalistes, notaires…) et offre un lieu d’échanges, d’expertises et de connaissances. Ainsi, elle renforce les liens entre ses membres et crée une interactivité forte entre les différents professionnels du Family Office. L’objectif est d’accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, humain et social sur plusieurs générations.

