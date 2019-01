Jason Chen, CEO Acer Inc, invité par le Président Emmanuel Macron et son gouvernement au sommet « Choose France ! » à Versailles

Jason Chen, PDG d’Acer Inc. était invité pour la deuxième année consécutive, parmi les 140 grands patrons les plus influents au monde, à venir ainsi échanger en tant que grand groupe international à propos des transformations économiques en France mais également à s’exprimer sur ses visions et ses attentes.



Acer est engagé sur le territoire français à travers ses deux sites : sa filiale proche de Paris et son Service Client, 100% Made in France, situé à Angers. Acer a, par ailleurs, reçu pour la 5ème année le prix Elu Meilleur Service Client de l’Année 2019 dans la catégorie Informatique.



À propos d’Acer

Créée en 1976, Acer est aujourd’hui l’une des premières sociétés au monde dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et est présente dans plus de 160 pays. Le groupe Acer, tourné vers le futur, se concentre sur le développement d’un monde où le matériel, les logiciels et les services convergeront afin d’offrir de nouvelles possibilités aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Acer développe des technologies et des services dédiés aux objets connectés, au gaming et à la réalité virtuelle. Ce sont plus de 7 000 employés qui, chez Acer, se consacrent à la recherche, au design, au marketing, à la vente et au développement de produits et de solutions avec pour objectif commun d’éliminer les barrières entre les hommes et la technologie.

