Invest Securities et Invest Corporate Finance accompagnent Artefact pour son placement privé de 15,5 M€

Dans cette opération, Invest Securities est intervenue en tant qu'unique Chef de file et Teneur de livre et Invest Corporate Finance en tant que conseil financier de l’émetteur.



Artefact (ex NetBooster), agence conseil internationale et indépendante en marketing digital, a annoncé avoir conclu avec succès son opération d’augmentation de capital par placement privé (demande totale d’environ 41 M€, soit un taux de sur-souscription de plus de 2,6x), conseillée par Invest Corporate Finance et dirigée par Invest Securities.



Cette augmentation de capital permettra à Artefact de poursuivre le développement de son offre Data en France et à l’International et lui offrira la possibilité d’envisager toutes les opportunités d’acquisitions susceptibles d’étendre son champ d’expertise ou son rayonnement géographique.



Cette opération, réalisée par placement privé, a consisté à placer 5 158 223 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 3€, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 15,5 M€, représentant 20% du capital social avant opération.



A cette occasion, la société Netbooster a également changé sa dénomination sociale pour Artefact, matérialisant ainsi la transformation en profondeur engagée au cours des derniers mois. Une évolution de la gouvernance a également été décidée.



Marc-Antoine Guillen, Président du groupe Allinvest déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Artefact dans cette augmentation de capital. Cette opération illustre une fois de plus l’expertise d’Invest Securities en matière de placements privés et confirme sa capacité à accompagner au mieux les entreprises innovantes. »



Intervenants sur l’opération :

Chef de File et Teneur de Livre : Invest Securities (Anne Bellavoine, Pascal Hadjedj et Maxime Dubreil)

Conseil Financier : Invest Corporate Finance (Marc-Antoine Guillen, Gwenaël Le Berre, Sami Berhouma et Alan Le Roux)



A propos d’Artefact (artefact.com)

Artefact est l’agence digitale élue agence innovante de l’année 2017. Incarnant aujourd’hui l'alliance parfaite entre marketeurs et ingénieurs, l’agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands comptes intéressés par les expertises poussées de l’agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche Telekom, Monoprix… Artefact, fondée par trois anciens de l’Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de son chiffre d’affaires en 2016. L’agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté NetBooster, réseau international d’agences digitales animé par des experts data et médias.

Artefact s’est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et par la Frenchtech avec la remise d’un diplôme officiel des sociétés Française en hyper-croissance par Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.



A propos d’Invest Securities (invest-securities.com)

Prestataire de Services d’Investissement multi-experts, Invest Securities est l'une des structures de la compagnie financière privée, Allinvest. Disposant d'un pôle de métiers complémentaires : brokerage, bureau d’analyse et service aux émetteurs, Invest Securities apporte des solutions globales et personnalisées aux entreprises, investisseurs institutionnels ainsi qu’aux gestionnaires de fonds. Avec plus de 200 opérations menées depuis 10 ans, Invest Securities s'est imposé comme le premier introducteur (en nombre d’opérations) sur les marchés Euronext et Euronext Growth. Déjà bien référencé sur de nombreux secteurs comme l’immobilier et les entreprises de croissance, Invest Securities a récemment renforcé ses équipes dans les domaines des nouvelles technologies, de la grande distribution, du luxe et des médias et suit aujourd’hui plus de 120 valeurs.



A propos d’Invest Corporate Finance (invest-corporate-finance.com)

Au sein de la compagnie financière privée Allinvest, Invest Corporate Finance développe les activités de conseil en ingénierie financière, pour les sociétés et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L’équipe d’Invest Corporate Finance compte 25 professionnels et a réalisé près de 400 opérations (LBO, augmentation de capital, cession, acquisition…) sur le segment du SMid Market (PME – ETI) depuis 2006, dont plus d’une cinquantaine à l’international.