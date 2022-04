Interview | Smart Payments by Forter Entretien avec Raphaël Guerard, Responsable Sud de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique de Forter.

Raphaël Guerard, bonjour, vous êtes le Responsable Sud de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique de Forter, présentez-nous votre société.



Forter vient de lancer sa solution Smart Payments, en quoi consiste-t-elle concrètement ?



Smart Payments est une nouvelle offre conçue pour accroître le taux de conversion et les recettes générées par le commerce électronique. Cette offre optimise l’utilisation de la technologie 3D Secure (3DS) afin de répondre aux exigences d’authentification forte des consommateurs et contribue à réduire les frictions au cours du processus de paiement. Smart Payments recommande et exécute l’authentification 3DS uniquement lorsqu’une validation supplémentaire est nécessaire. Cette nouvelle solution simplifie la mise en conformité aux réglementations gouvernementales, notamment à la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2) en vigueur dans l’Espace économique européen (EEE).



En quoi votre solution est-elle différente des autres offres du marché ?



Notre offre est unique sur le marché car notre solution s’adapte en temps réel aux changements de l'écosystème. Un vrai plus, alors que les émetteurs de cartes de crédit changent fréquemment leur approche aux exemptions, ce qui peut nuire au taux d’approbation d’un retailer s’il ne réagit pas. De plus, notre solution comprend le comportement de l’utilisateur et peut réessayer une transaction en cas d'échec ou encourager le consommateur à essayer avec un autre moyen de paiement.



Un an après la mise en place de la directive DSP2, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur l’impact de celle-ci sur la fraude en ligne ?



En mai 2021, tous les commerçants de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne ont commencé à se conformer à la DSP2. Alors, un an après, les taux de fraude ont-ils diminué ? Réponse.



Les données de Forter montrent que certains commerçants en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, perdent près de 40 % de leurs transactions avec l’authentification 3D Secure (3DS). Ces transactions échouées et/ou abandonnées comprennent inévitablement des tentatives de fraude qui ont été stoppées, mais on peut se demander combien de ces transactions étaient légitimes.



Si l’on compare les données des transactions effectuées avant l'entrée en vigueur de la DSP2 (2020) à celles effectuées après (2021), on constate que les méthodes de paiement alternatives (MPA) - telles que les cartes-cadeaux - ont été davantage ciblées par les fraudeurs avec une hausse de 60 % d'une année sur l'autre (YoY). Les tentatives de fraude aux retours d'articles non reçus (INR) ont quant à elles connu une augmentation de 30 %.



L'impact de la DSP2 sur la fraude est donc mitigé. L’authentification forte du client (SCA) ajoute de la sécurité aux paiements, mais elle n'empêche pas toutes les formes de fraude. Au vu du nombre élevé de transactions échouées et abandonnées constatées, les commerçants ont sans doute perdu plus d'argent à cause de celles-ci qu’à cause de à la fraude…



Quels conseils donneriez-vous aux commerçants pour se prémunir contre ces fraudeurs, toujours plus ingénieux ?



Avec la croissance du commerce en ligne ces derniers mois, on constate une hausse des tentatives de fraude tout au long du parcours client. Les commerçants doivent donc penser non seulement à la prévention de fraude au moment de l’encaissement, mais également lors de l'inscription du client, au moment de sa connexion, et même lorsqu’il initie un retour d'un colis. Ce n’est qu’en reconnaissant l'identité des utilisateurs légitimes que les commerçants peuvent éviter de perdre des transactions, et donc des revenus.



Alors que Forter vient d’être à nouveau reconnu comme le leader en matière de prévention de la fraude en ligne par le cabinet Frost et Sullivan, quelles sont vos ambitions pour 2022 en Europe ? Et en France ?

Nous continuons d'investir et d'étendre notre présence sur le marché européen en consolidant nos équipes sur place. Nous n'avons pas seulement une présence commerciale en France, nous y assurons également l'intégration et la réussite de nos clients, un facteur clé dans la satisfaction continue de nos clients.









