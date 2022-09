Interview | Sion Lewis, GoTo

Pouvez-vous présenter GoTo et ses services ?



GoTo, anciennement LogMeIn, est une plateforme de communication d’entreprise et de support informatique tout-en-un. GoTo comprend une suite de logiciels conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux en matière de communications et de collaborations unifiées (UCC), ainsi que d’assistance informatique. Nous accompagnons près de 800 000 clients et leur fournissons des solutions qui permettent à plus d’un milliard de personnes de participer à des réunions, des cours et des webinaires.



Grâce à nos services, nous nous engageons à faire en sorte que le temps passé au travail soit pleinement productif. Nous comptons aujourd’hui plus de 3 000 employés dans le monde. Notre volonté est de nous implanter sur le marché français et accompagner au mieux les entreprises de l’Hexagone.



Pourquoi avez-vous décidé de revenir sur le marché français ?



Le marché français est très dynamique. Avec la crise du COVID, un grand nombre de sociétés, d’institutions et d’autres établissements ont dû avoir recours au télétravail pour maintenir leurs activités. Bien que les périodes de confinement semblent être derrière nous, le recours au télétravail s’est immiscé dans le quotidien de millions de français.



En 2021, l’INSEE rapportait qu’en moyenne, chaque semaine, 22 % des salariés français avaient recours au télétravail, ce qui représente un salarié sur cinq. Le travail hybride (présentiel et télétravail) s’impose comme une norme. Par ailleurs, la France compte 99 % de TPE/PME qui ont besoin des outils et solutions adéquats pour que leurs employés puissent bénéficier du confort promis par le télétravail. En effet, travailler hors du bureau reste un avantage mais peut également devenir une source de problèmes pour les entreprises ayant accepté de le démocratiser, sans forcément disposer des ressources internes (équipes IT) qui vont les accompagner dans leurs soucis au quotidien. C’est la raison pour laquelle nous leur mettons à disposition un ensemble d’outils de tickets et d’assistance conversationnelle. De plus, GoTo est la première solution à proposer une architecture Zero Trust, ce qui renforce la sécurité pour des entreprises qui peuvent être vulnérables et sujettes aux cyberattaques.



Qu’est-ce qui différencie GoTo de ses concurrents ?



Aujourd’hui, les concurrents de GoTo ne proposent pas de solutions intégrées permettant un support IT additionnel. Au travers de sa plateforme, GoTo apporte plus de fonctionnalités, moins de tracas et un meilleur retour sur investissement aux équipes de support informatique des entreprises, et notamment des PME. En effet, la nouvelle solution GoTo Resolve lancée par GoTo permet aux entreprises de disposer d’outils de support à distance sécurisés et vraiment professionnels. Ainsi, en plus de la traditionnelle plateforme de communication d’entreprise, GoTo offre plus de flexibilité aux entreprises au travers de sa solution grâce à un support informatique tout-en-un. GoTo combine en effet les fonctions de monitoring et de gestion à distance les plus utiles dans un seul et même produit, facilitant ainsi l’implantation du télétravail d’une manière plus globale que la plupart de ses concurrents.



Du fait des nouveaux usages, les entreprises ont dû démocratiser le télétravail. Mais comment éviter les problèmes informatiques pour les entreprises sans support dédié ?



La démocratisation du télétravail s’est faite avec son lot de problèmes : cyberattaques et fuites de données se sont multipliées, particulièrement auprès des PME ne disposant pas nécessairement des ressources informatiques nécessaires. GoTo, par le biais de GoTo Resolve, permet de garder une longueur d’avance en matière de cybersécurité, encore une fois, grâce à une sécurité intégrée de niveau Zero Trust, qui constitue un modèle de sécurité de pointe. Différentes fonctionnalités proposées par GoTo Resolve permettent d’éviter les problématiques informatiques pour les entreprises qui ont fait le choix de démocratiser le télétravail :



• Un logiciel antivirus, pour protéger les terminaux contre les virus, logiciels malveillants, ransomwares et autres menaces en ligne sophistiquées grâce à un partenariat complémentaire avec un fournisseur de logiciels antivirus de premier plan.

• Une gestion des correctifs, pour identifier, approuver et déployer des correctifs sur un ou plusieurs appareils et ainsi maintenir les logiciels à jour et les protéger contre les menaces, sans jamais interrompre ni déranger les utilisateurs finaux.

• Un système d’alertes, permettant de recevoir en temps réel des alertes systèmes critiques sur l’état de santé de l’ordinateur ou sur des modifications logicielles et matérielles, afin de pouvoir corriger rapidement les erreurs potentielles avant qu’elles ne deviennent un problème plus complexe à traiter.

• Une gestion conversationnelle des tickets, pour pouvoir envoyer une demande au service informatique aussi simplement qu’écrire dans un chat.



Comment voyez-vous GoTo dans 5 ans ? Comment imaginez-vous l’avenir du travail pour les PME ?



GoTo souhaite continuer à s’implanter auprès de différents types d’entreprises, particulièrement celles ne disposant pas encore de ressources en interne pour permettre une expérience de télétravail pleinement efficace. La productivité et la rentabilité devenant des indicateurs critiques pour la bonne santé d’une entreprise qu’elle que soit sa taille, GoTo continuera à œuvrer en ce sens afin de continuer à répondre aux besoins de ces entreprises et de leurs utilisateurs finaux en matière de communication et de collaboration, ainsi que de gestion et d’assistance informatique. GoTo souhaite en effet continuer à offrir des solutions complètes et intégrées à moindre coût, particulièrement dans un monde où les modes de travail sont en constante évolution, se dirigeant vers toujours plus de flexibilité pour un confort optimal du travailleur.