Interview | China Telecom France Entretien avec Peng Di, Directeur de China Telecom France.

Pouvez-vous nous présenter China Telecom (Europe) et sa place dans les télécoms en Europe ?



China Telecom (Europe) est une filiale détenue à 100 % par China Telecom Corporation Limited, basée à Pékin. Elle fait partie de China Telecom Global (CTG), dont le siège social se situe à Hong Kong et qui supervise toutes les filiales en-dehors de la Chine, que ce soit en Asie, en Amérique du sud et du nord, en Europe ainsi que dans la zone Moyen-Orient & Afrique (MEA).



Fondée en 2006,



Quels sont vos clients ?



Nos clients sont des entreprises multinationales européennes, des entreprises chinoises basées en Europe, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de services de télécommunications et des consommateurs chinois installés en Europe.



Quel accompagnement proposez-vous aux entreprises européennes ?



« Penser global et agir local » telle est notre philosophie d’entreprise. Nous faisons partie d’un groupe qui emploie plus de 670 000 professionnels à travers le monde. Nous sommes présents dans 20 pays européens différents. Nos équipes locales, possédant un haut-niveau de compétences et de connaissances métier, délivrent nos solutions et services de télécommunication, en prêtant une grande attention à la satisfaction de chaque client.



Quels sont les atouts de China Telecom (Europe) ?



Grâce à China Telecom (Europe), les clients interagissent avec un guichet unique et local pour l’ensemble de leurs demandes en matière de télécommunications. Nous fournissons une facture unique, dans une seule et même devise, leurs permettant ainsi de rationaliser le processus de paiement. Parce que nous sommes leur interlocuteur unique, ils ont accès à un service de support de premier niveau simplifié, et la garantie d’une résolution rapide des éventuels incidents.



Quel est votre rôle dans la route de la soie numérique ?



Nous avons pour mission de favoriser les échanges entre l’Asie et l’Europe et d’aider les entreprises européennes notamment françaises à développer leurs activités en Chine sans se préoccuper des problématiques télécoms. Nous fournissons des solutions clé en main dans le respect de la législation locale en vigueur et notre large gamme de produits et de services couvre la connectivité fixe et mobile, l’hébergement ainsi que les services étendus Cloud.

China Telecom (Europe) est une filiale détenue à 100 % par China Telecom Corporation Limited, basée à Pékin. Elle fait partie de China Telecom Global (CTG), dont le siège social se situe à Hong Kong et qui supervise toutes les filiales en-dehors de la Chine, que ce soit en Asie, en Amérique du sud et du nord, en Europe ainsi que dans la zone Moyen-Orient & Afrique (MEA).Fondée en 2006, China Telecom (Europe) a été la première grande entreprise de télécommunications chinoises à renforcer sa présence locale. Nous nous positionnons comme le plus important opérateur de ligne fixes (144 millions de ligne) et haut débit (127 millions d’abonnés) au monde. Avec un vaste réseau en Chine et des capacités étendues à l’échelle mondiale, nous avons une position unique pour accompagner les multinationales européennes dans le développement de leurs activités au-delà des frontières.Nos clients sont des entreprises multinationales européennes, des entreprises chinoises basées en Europe, des opérateurs télécoms, des fournisseurs de services de télécommunications et des consommateurs chinois installés en Europe.« Penser global et agir local » telle est notre philosophie d’entreprise. Nous faisons partie d’un groupe qui emploie plus de 670 000 professionnels à travers le monde. Nous sommes présents dans 20 pays européens différents. Nos équipes locales, possédant un haut-niveau de compétences et de connaissances métier, délivrent nos solutions et services de télécommunication, en prêtant une grande attention à la satisfaction de chaque client.Grâce à China Telecom (Europe), les clients interagissent avec un guichet unique et local pour l’ensemble de leurs demandes en matière de télécommunications. Nous fournissons une facture unique, dans une seule et même devise, leurs permettant ainsi de rationaliser le processus de paiement. Parce que nous sommes leur interlocuteur unique, ils ont accès à un service de support de premier niveau simplifié, et la garantie d’une résolution rapide des éventuels incidents.Nous avons pour mission de favoriser les échanges entre l’Asie et l’Europe et d’aider les entreprises européennes notamment françaises à développer leurs activités en Chine sans se préoccuper des problématiques télécoms. Nous fournissons des solutions clé en main dans le respect de la législation locale en vigueur et notre large gamme de produits et de services couvre la connectivité fixe et mobile, l’hébergement ainsi que les services étendus Cloud.









Articles similaires < > Les attaques DDoS, une arme nocive pour le secteur financier Interview | Les entreprises renforcent leur efficacité opérationnelle grâce au Process Intelligence Temps réel et conformité : anticiper les risques pour assurer la pérennité des organisations financières