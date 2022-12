Interview | Avec Holis, Charles LACROUX dope le private equity à la data

A l’heure où les plateformes numériques sont en crise, vous lancez votre propre plateforme, pourquoi ?



Nous avons lancé Holis, une plateforme de data analytics, au mois d’octobre dernier. Nous partons du constat que ce n’est pas la donnée qui manque aujourd’hui, mais la capacité à la rendre intelligible, à l’analyser et à la mobiliser rapidement pour les fonds.



Et quelle innovation apporte Holis ?



L’investissement se fait de la même façon depuis 50 ans : en utilisant des fichiers Excel. Avec Holis, nous intégrons, agrégeons et structurons des flux de données considérables, publiques comme privées, que nos algorithmes propriétaires rendent lisibles et exploitables.



Exploitables pour qui ?



Holis est un outil tailor made pour les acteurs du private equity. Avec la puissance de la data, nous éclairons les prises de décision, et ce, tout au long du cycle d’investissement.



Avez-vous des exemples à nous donner ?



En amont des acquisitions, tout d’abord, notre plateforme permet de consolider les thèses d’investissement par une compréhension plus fine de l’environnement. Nous sommes capables par exemple de lire très précisément les dynamiques de parts de marché en analysant l’évolution des requêtes Google avec un très haut niveau de granularité. En aval, Holis est un outil de monitoring

perfectionné qui permet le déploiement de véritables stratégies data-driven dans les entreprises en portefeuille. Notre obsession ? La précision et la performance.



Vos clients n’ont-ils pas déjà les outils nécessaires, notamment des équipes d’analystes compétents ?



Notre plateforme ne vient pas remplacer les professionnels du private equity mais leur offre la possibilité de se concentrer sur les leviers de création de valeur. Notre plateforme réduit drastiquement le temps et le coût du processus de due diligence. Avec Holis, les analyses de marché se font en deux jours, les due

diligences digitales en une semaine, ce qui représente trois fois moins de temps qu’une équipe entière d’analystes. C’est un atout considérable pour ces professionnels !



Comment votre offre peut-elle se distinguer ?



En automatisant les tâches les plus chronophages, notre plateforme apporte une plus-value considérable aux professionnels du private equity. Nous leur offrons un outil sur-mesure qui répond efficacement à leurs besoins et s’adapte à leurs exigences.



Vous êtes une venture du cabinet de conseil en stratégie Singulier, qu’est-ce que cela signifie ?



C’est sur la base de l’expérience de Singulier que nous avons établi notre offre. Ce cabinet est depuis cinq ans le sparringpartner des fonds de private equity qu’il accompagne étroitement, particulièrement dans leurs projets de transformation digitale et d’e-commerce.



Et maintenant ?



Au cours des 12 derniers mois, notre version beta a accompagné avec succès plus de 50 due diligences. Et les premiers retours d’expérience sont très encourageants ! Nous sommes également particulièrement fiers d’avoir reçu le Prix de la solution business la plus innovante de l’année à l’occasion de l’AM TECH DAY,

l’évènement de l’Agefi consacré à l’impact des innovations technologiques dans la gestion d’actifs. Maintenant, l’objectif est de devenir la première plateforme de data analytics pour le private equity en Europe avant de nous attaquer au marché américain.