Innover ‘outside of the box’ pour le collaborateur augmenté

Chez Ricoh, nous pratiquons l’approche disruptive de l'innovation mais ce n'est pas la seule. Notre méthodologie dite de "deep innovation' regroupe de nombreuses approches et techniques. Elle nous a conduits en 2017 à être nommés parmi les 30 entreprises les plus innovantes au monde par "IFI Claims Patent Services", avec le dépôt de 1.145 brevets.

Nous sommes très fier de ce résultat parce que nos innovations sont concrètes et nous permettent depuis des années d'améliorer la condition humaine par le déploiement de nos technologies.



Accélération du partage de la connaissance

Né en 1936, Ricoh a d'abord produit du papier photosensible puis très vite, des appareils photo pour élargir ses activités en 1955 à la photocopie puis, à l'impression laser en 1983. Ricoh a consacré ses efforts de recherche à la transmission de la connaissance sur papier. De nos jours, Ricoh innove toujours dans ce domaine et s'attache plus particulièrement à innover dans l'accélération du partage de la connaissance grâce à la généralisation du Numérique dans et hors de l'entreprise.

Ricoh mobilise ses ressources R&D et Commerciale pour soutenir l'activité de ses clients par la fourniture d'équipements et services d'infogérance pour leur permettre de concentrer leurs efforts sur leur cœur de métier.



Fluidification des flux de connaissance

Le grand dessein de Ricoh a toujours été la faciliter la transmission des connaissances par la photo et la photocopie. Aujourd'hui, notre recherche s’est orientée vers le soutien aux collaborateurs des entreprises et s'est renforcée dans trois directions: Dynamisation de l'environnement de travail numérique, simplicité d'usage des technologies de l'information et Services en mode SaaS.



Dynamiser l’environnement de travail s’est traduit d’abord par des interfaces d’utilisation des multifonctions Ricoh avec une très grande ergonomie qui permet de les qualifier de « Smart Operation Panel » (Panneau de commande intelligent). Ensuite, ce sont de nouvelles technologies pour la mobilité, l’affichage sur écran interactif ou la visio conférence virtuelle (VMR – Virtual Meeting Room). Enfin, c’est la coordination entre ces différents moyens qui aujourd’hui augmente les capacités des collaborateurs des organisations en les immergeant naturellement dans des espaces collaboratifs.



La simplicité d’usage est mise à disposition des utilisateurs grâce aux recherches sur les capacités d’intégration mises à disposition par Ricoh sur ses équipements et logiciels avec les systèmes d’information de ses clients. L’objectif d’un usage intuitif est créé par les innovations de Ricoh en matière d’interactions entre différents médias et périphériques. D’un espace collaboratif à une messagerie collaborative sur mobile ou d’un écran interactif à un multifonction est devenu si simple que le collaborateur augmenté ne se pose plus la question.



Enfin, les services documentaires en mode SaaS, la GED, l’Archivage Electronique, le Courrier dématérialisé, la dématérialisation des notes de frais, la visite 360°, l’espace de brainstorming international, le visual management de projets et d’autres services sont mis à disposition par Ricoh en services de paiement à l’usage pour mieux s’adapter aux missions des collaborateurs des entreprises.



Le collaborateur augmenté doit s’amuser pour travailler

Si le jeu procure du plaisir aux individus, on sait dans l’entreprise, que le plaisir est facteur d’accélération du changement et de la performance. Pour former les collaborateurs augmentés dans l’entreprise, il faut privilégier le jeu. En effet, la meilleure façon d’apprendre vite ce n’est pas d’expliquer face à un tableau blanc mais d’être mis en situation et guidé par un professionnel aguerri pour appréhender pleinement la puissance des nouveaux outils. Ricoh là encore innove par la création de Centre d’Expérimentation Client pour permettre à ces derniers de simuler leur futur environnement de travail pour en vivre tous les aspects. La meilleure façon d’appréhender une nouvelle réalité, c’est de l’expérimenter.



Ricoh innove au bénéfice du collaborateur augmenté

Ayant déjà pour objectif de fournir la bonne information, au bon moment à la bonne personne, Ricoh propose aujourd’hui aux collaborateurs des entreprises de l’accomplir plus vite, plus communiquant, plus mobile, plus collaboratif et avec une présentation plus agréable.

Pour atteindre ce but, Ricoh s’est engagée dans le ‘Workstyle Innovation’ (Innovation dans les méthodes de travail) et propose maintenant des périphériques, des solutions logicielles, des services en ligne pour augmenter l’efficacité des collaborateurs dans leurs activités quotidiennes de leurs métiers.



L’intelligence artificielle assiste l’intelligence collective

Evidemment, Ricoh met aussi les technologies avancées de l’Intelligence artificielle au service de ses clients. A titre d’exemple, Ricoh a récemment montré comment, sur la base de son partenariat avec IBM Watson, elle innove en ce domaine. Nous avons tout simplement mis en évidence comment une réunion entre intervenants, chacun dans leur pays et dans sa langue, pouvaient interagir de façon naturelle pendant que Watson prenait en charge les traductions simultanées en toute transparence. En fin de réunion, nous avons fait en sorte que le compte-rendu de réunion soit généré automatiquement en récupérant bien sûr, les annotations collaboratives portées sur les pages des écrans depuis les quatre coins du monde.



Ricoh innove depuis des années au-delà des équipements qu’elle manufacture. Ricoh innove ‘outside the box’. Alors, gageons que les technologies avancées que nous avons évoquées, assisteront les collaborateurs de chaque organisation. La vôtre peut-être ?...

Doutez-vous encore que l’on puisse parler, au-delà de la Transformation Numérique, de technologies Innovantes pour collaborateurs augmentés ?



Jean-Pierre BLANGER

Directeur Solutions, Services & Innovation de Ricoh France