ICT Spring 2023, fenêtre sur l’Europe pour les grands internationaux ?

Les 29 et 30 juin derniers, le salon ICT Spring s'est tenu au Luxembourg. Initialement, positionné comme un salon de la tech à taille humaine, l'événement a accueilli sur les deux jours plus de 4000 personnes venues de 50 pays. 130 entreprises étaient représentées pour partager une 13ème édition placée sous la thématique de « Time for Change ».

Nouveauté cette année : la mise en place des pavillons internationaux (Ukraine, Roumanie, Quebec, Sri Lanka, Corée du Sud, Japon…). Des délégations venues soutenir leurs entreprises et aussi humer l’ambiance entrepreneuriale luxembourgeoise permettant un accès au marché européen. Quant aux organisations d’obédience étatique, elles ont fait la démonstration de la qualité de leur accueil pour l’ensemble de l’écosystème startups.

Autrefois quand les gens pensaient au Luxembourg, ils pensaient paradis fiscal. Désormais, l’image a changé et grâce à notre réglementation parfois, plus stricte qu’ailleurs, mais dans la lignée de ce qui est en train de se préparer au niveau de l’ EU, nous représentons une véritable porte d’entrée sur le continent (…) Et puis, il y a aussi une certaine atmosphère. Nous sommes un événement à taille humaine avec un peu plus de 4000 visiteurs. Dans les allées, vous pouvez en toute liberté saluer le ministre de l’économie et concentrer en deux jours, plusieurs mois de rendez-vous. » relate Charlotte Boutelier, la Managing Director de l’événement.

Présent sur l’événement, Finyear a eu tout le loisir de constater le côté accessible des autorités comme des organismes de référence sur place.

Ainsi, lors de la démonstration d’Arxy Future Lab, start-up fondée à Milan mais installée au Luxembourg présentant des expériences immersives aux professionnels de la mode (Une sorte de système de e-commerce pour acheteurs professionnels en format metavers permettant de constater le rendu des matières et répertoriant les éléments de traçabilité…), Jérôme Pétry, Project leader pour les technologies et la recherche au sein du ministère de l’économie, est-il venu s’associer à l’échange.

Il soutient d’ailleurs lui-même un projet novateur en matière de traçabilité sur la composition d’un produit respectant les secrets des « fabricants » (norme ISO 59040).

Quant au fondateur d’Arxy Future Lab, s’il s’est installé au Luxembourg, c’est pour d’une part, les soutiens financiers mais aussi, d'autre part, pour profiter de l’écosystème. Il bénéficie d’un projet pilote lié au ministère de l’économie et à celui de l’éducation. Comme quatre autres start-ups, il est hébergé au sein du lycée des Arts et Métiers (le lycée allant de l’équivalent de la 6ème à la Terminale).

« Nous avons aussi nos BTS au lycée et nous jugeons qu’il est important que le monde de l’entreprise et des nouvelles technologies leur soit directement accessible. » relate Benoît Fortemps, le talenthub Coordinateur.

Quant au hub de Luxinnovation (qui mène l’équivalent des mêmes actions que le Hub Bpifrance en faveur des entreprises mais sans l’aspect « banque »/ fonds), il semble, lui aussi, d’une certaine efficacité aux dires d’une start-uppeuse d’origine française orientée fintech.

« Je me suis installée ici pour l’accompagnement et les financements : tout va plus vite y compris dans les relations. L’écosystème est ultra dynamique, à taille humaine et à 2 heures de Paris. Il faudrait que plus de VC jettent un coup d’œil pour voir ce qu’il s’y passe. »

Rappelons que l’événement fut aussi l’hôte du « Mastermind Challenge » permettant à des startups de présenter leurs solutions à des sociétés de capital-risque renommées, LBAN, LPEA, Ilavska Vuillermoz Capital, Middlegame Ventures, Mangrove Capital, GP Bullhound et Expon Capital… Mastermind Challenge remporté par Arxy Future Lab.



Voilà pour la partie côté stands qui cette année, hébergeait des délégations internationales plutôt « grand export ».

Côté scènes – au nombre de deux – ce sont pas moins de 200 speakers qui ont défilé au cours de ces deux journées avec comme thèmes abordés : les innovations durables, l'adoption de l'IA, l'évolution de l'argent, les cybermenaces émergentes et futures, la souveraineté dans le nuage, la transformation numérique, la migration vers la cryptographie post-quantique, la construction d'une cité, la tendance Web3, l'exploitation des données dans le domaine des soins de santé…

« L’une de nos têtes d’affiche cette année, c’est Bryan Seely un ex-hackeur repenti qui travaillé dans les services secrets américains… »

Parmi les grands groupes présents sur scène citons : Dassault Systèmes, Nvidia, EY, Google, L’Atelier BNP Paribas, ArcelorMittal…



Les organisateurs ont déjà annoncé que la prochaine édition d'ICT Spring aura lieu les 27 et 28 juin 2024.



Anne-Laure Allain



À propos d'ICT Spring

ICT Spring est une pièce maîtresse du calendrier événementiel luxembourgeois et l'une des principales conférences technologiques européennes accueillant un large éventail de professionnels internationaux. Organisé et accueilli par Farvest, l'événement inspire les délégués à travers une variété de sujets importants.

