ICT Spring : plus que 10 jours avant l'événement tech du Luxembourg Les 29 et 30 juin prochains, ICT Spring, la plus grande Conférence Tech de la Grande Région, fera son grand retour à Luxembourg. A l'approche de l'événement, alors qu'il ne reste que 10 jours, les professionnels du monde entier, connus sous le nom de "springers", se préparent à converger vers LuxExpo The Box. Cette conférence met à l'honneur l'innovation des entreprises et le progrès technologique et à favorise les partenariats stratégiques avec l'écosystème de la Grande Région.



Cette conférence d'envergure internationale sur la technologie demeure un lieu sans précédent pour améliorer le réseautage, partager les connaissances et se plonger dans les tendances et les stratégies de pointe dans le domaine numérique.



Des leaders d'opinion reconnus et internationaux se joindront aux deux étapes jumelles du Printemps des TIC pour partager des conférences inspirantes et motivantes, telles que :

- The Envisioners Chief Envisioning Officer & Founder Dave Coplin ,

- Dassault Systèmes Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability Florence Verzelen ,

- le célèbre pirate informatique et expert en cybersécurité Bryan Seely ,

-NVIDIA Government Affairs EMEA Bea Longworth ,

- Google Cloud Benelux Managing Director Joris Schoonis ,

- Microsoft - Women for Security Cybersecurity Technical Specialist Michela Lecce,

- Azteq CEO & Meta France VP Emmanuel Moyrand et bien d'autres.



Sous le thème général "Time for Change", ICT Spring vise à offrir un aperçu du vaste domaine du monde numérique afin de mettre en évidence ses implications profondes pour les entreprises, la culture du travail et la vie dans les années à venir. L'événement est destiné à créer une convergence extraordinaire d'expertise dans un large éventail de sujets, y compris les progrès de l'intelligence artificielle (IA), le secteur florissant de la FinTech, les technologies émergentes, les stratégies de croissance durable, la cybersécurité, les expériences client, le Web3, les crypto-monnaies et la santé. les technologies.



Les participants auront également l'occasion de se plonger plus profondément dans l'industrie grâce à l'émission télévisée, animée par Lisa Burke. Ce programme engageant mettra en vedette des acteurs renommés de l'industrie, qui non seulement partageront leurs précieuses idées, mais mettront également en évidence leurs dernières contributions et innovations.



Parallèlement aux conférences, les visiteurs auront la chance d'explorer l'espace d'exposition, qui a été divisé en quatre zones distinctes : The Protector (powered by Luxembourg House of Cybersecurity), The Adventurer , The Visionary (powered by Amazon Web Services) , et The Advocate (propulsé par Google Cloud et ChromeOS).



Par ailleurs, l'un des temps forts très attendus de l'ICT Spring de cette année est le Mastermind Challenge.

Il offre aux startups une opportunité unique de présenter leurs solutions innovantes à un panel d'investisseurs distingués. Des sociétés de capital-risque renommées telles que Tidal Impact, Expon Capital, Teklas Ventures, Middlegame Ventures, IVC, NRW.Venture, LPEA et LBAN participeront activement aux sessions de présentation, apportant leur expertise et leurs idées.



Pour améliorer les opportunités de réseautage, les springers auront accès à l'application d'événement Swapcard, qui permet le jumelage et facilite les sessions de réseautage ciblées. Ces sessions sont notamment rendues possibles grâce au programme de matchmaking propulsé par Enterprise Europe Network et la Chambre de Commerce du Luxembourg. De plus, les entreprises proposeront des espaces de démonstration directement sur leur stand pour présenter des initiatives et des produits spécifiques tout en privilégiant un environnement convivial et business-friendly.



Enfin, à la fin de la première journée, les participants auront l'occasion de poursuivre l'expérience ICT Spring avec l'after-party très attendue. Cet événement animé a lieu à Melusina, situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Luxembourg. Réunissant des participants internationaux, ce side-event propose aux Springers de continuer à s'amuser dans une ambiance plus festive et décontractée.



Tout en restant à la pointe des dernières tendances numériques reste une priorité, les organisateurs du ICT Spring s'engagent également à inspirer les dirigeants à verdir leur état d'esprit et à poursuivre des objectifs inclusifs et durables pour un avenir meilleur. En plus de son engagement de longue date en faveur de l'inclusivité et de la diversité, les organisateurs de l'événement mettent fortement l'accent sur le respect des exigences environnementales et sociales.



À cet égard, ICT Spring arbore fièrement le logo Green Business Events, qui reconnaît les efforts des organisateurs pour adopter des pratiques durables et participer activement à la génération d'événements responsables et durables. Cette reconnaissance souligne l'engagement de l'événement à créer un impact positif tout en respectant les normes les plus élevées de responsabilité environnementale et sociale.





À propos d 'ICT Spring

ICT Spring est une pièce maîtresse du calendrier des événements luxembourgeois et l'une des principales conférences technologiques européennes accueillant un éventail de professionnels internationaux. Organisé et hébergé par Farvest, l'événement inspire les délégués à travers une variété de sujets importants.

------------------------------------------------------------------------



