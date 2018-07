Gille Bourcy co-fondateur de Homepilot

Homepilot propose aux propriétaires un service de location et de gestion locative 100% digital et significativement moins cher qu’une agence immobilière traditionnelle.



Quelles sont vos forces par rapport aux agences traditionnelles ?



Homepilot est un modèle hybride qui utilise la tech pour remettre l’humain au coeur du produit. Un gestionnaire dans une agence traditionnelle passera l’essentiel de son temps sur des tâches administratives et de back-office. La plateforme Homepilot automatise l'intégralité des processus de gestion et permet à nos gestionnaires de consacrer la totalité de leur temps à la relation avec nos clients, propriétaires et locataires. En plus, notre technologie basée sur l’automatisation et le machine learning nous permet d’être significativement plus réactif qu’une agence traditionnelle. Nos délais de mis en location et de résolution de sinistres sont par exemple deux fois plus courts qu’en passant par une agence traditionnelle.



Comment souhaitez-vous devenir le leader de votre marché ?



Notre principal objectif est la satisfaction client. Un client satisfait nous recommandera à ses connaissances et ses amis. Le bouche à oreille dans l'immobilier est extrêmement important. Nous investissons donc en premier lieu dans la satisfaction client plutôt que dans le marketing. Nous avons également beaucoup de demandes de propriétaires hors de Paris et de la région parisienne et avons pour ambition de rapidement étendre notre service à un niveau national.



Quelles sont les prochaines étapes de votre développement



Nos prochaines étapes de développement sont principalement technologiques et commerciales. Nous sommes en cours de renforcement de notre équipe technique avec pour but d’avancer sur les sujets de machine learning et de maintenance prédictive. Nous souhaitons être encore plus précis dans nos estimations de loyer et être encore plus efficaces et rapides dans la résolution de sinistres. Concernant le développement commercial, nous prévoyons d’ouvrir notre service à Lyon et Bordeaux d’ici fin d’année.



Combien de clients comptez-vous aujourd’hui ?



Nous gérons aujourd’hui environ 300 biens en location, essentiellement à Paris et en petite couronne parisienne.



A propos de Homepilot :

Lancée en 2017 par Gilles Bourcy et Laurent Kretz, Homepilot est le premier gestionnaire immobilier 100% digital. La startup accompagne les propriétaires de la mise en location à la gestion locative du bien. Basée sur l’automatisation et le machine learning, la technologie de Homepilot permet de réduire significativement les durées de mise en location et les délais d’intervention en cas de sinistres. Simple, transparent et 100% digitale, la plateforme Homepilot assure un service réactif et garantie au propriétaire une location rapide.

Gille Bourcy, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.