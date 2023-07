Accueil Envoyer Imprimer Partager Giano Capital lance un fonds secondaire européen d’investissement direct dans des entreprises à forte croissance Le fonds de capital-risque Giano Capital annonce le lancement d'un fonds “Late-Stage” de 50 millions d'euros. Fondée en 2022, Giano Capital est un fonds paneuropéen de capital-risque, qui investit dans des entreprises “Late-Stage” chefs de file de l’industrie technologique et numérique en Europe. Animée par la mission d'apporter de la liquidité au marché secondaire, la société, dont le siège est à Genève, dévoile la création du premier fonds secondaire européen d’investissement direct dans des entreprises à forte croissance.



Sa mission : investir dans les entreprises “Late-Stage” les plus prometteuses du secteur technologique et numérique européen.

Giano Capital est dirigé par le : Alberto Chalon, entrepreneur en série et Andreas Wiele, dirigeant allemand dans le domaine des médias et de la technologie.



Avec son équipe , Giano Capital bâtit une nouvelle catégorie d'investissement en capital-risque en Europe et apporte une solution structurée à la fois aux actionnaires existants à la recherche de liquidités, mais aussi aux nouveaux investisseurs qui n'avaient pas accès à ces sociétés privées auparavant.



Le fonds investira dans une quinzaine d’entreprises au maximum, principalement en Europe, avec des tickets allant de 2 millions à 25 millions d'euros, comprenant les co-investissements qui seront proposés aux “Limited Partners” pour maximiser les rendements.



Giano Capital est fondé et dirigé par Alberto Chalon, “serial entrepreneur” , et Andreas Wiele, dirigeant du secteur des médias et des nouvelles technologies en Allemagne. En effet, si Alberto Chalon est le fondateur d'une entreprise qui enregistre un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d'euros, il est également connu pour être un serial investisseur dans la tech et l’Associé du prestigieux programme Business Angel du Fonds européen d'investissement. Andreas Wiele est l'ancien président de la société de capital-risque Axel Springer Digital et l’actuel Président du conseil consultatif de Prosiebensat.1, grand groupe de médias allemand.



"Nous sommes convaincus que le marché secondaire va s’imposer dans les années à venir comme un nouveau marché de croissance entre les entreprises privées et les marchés publics. Notre ambition est d’établir Giano Capital comme un acteur de premier rang dans ce domaine", déclare Alberto Chalon, Associé Fondateur de Giano Capital. "Nous remercions les nombreux Family Offices influents, les entrepreneurs exceptionnels et les pionniers de la technologie qui ont rejoint notre fonds en tant que “Limited Partners”. Tous partagent notre vision selon laquelle le marché secondaire “Late-Stage” est la meilleure opportunité pour aller chercher des rendements élevés similaires à ceux du capital-risque, tout en limitant le risque.”



Giano Capital cible les entreprises leaders sur le marché qui, grâce à une équipe dirigeante remarquable, ont atteint un chiffre d'affaires d'au moins 30 millions d'euros, un taux de croissance annuel d'au moins 30 % et qui sont sur la bonne voie pour atteindre un cashflow positif et la rentabilité. En outre, ces entreprises sont soutenues par des investisseurs de premier plan et disposent d'une marge de manœuvre financière leur permettant de viser une sortie dans un délai de 2 à 4 ans. Ces critères rigoureux sont essentiels pour permettre à Giano Capital de limiter la durée de vie de son fonds à 5 ans, soit moitié moins de temps que les fonds traditionnels de 10 ans, et de viser un objectif de TRI supérieur à 25 %.



“Le délai de sortie a presque doublé pour les start-up entre 2010 et 2023. L'environnement macroéconomique actuel, de taux d'intérêt en hausse et de valorisations technologiques en baisse, va encore exacerber la pénurie de liquidités pour les fondateurs, les business angels et les fonds Early-Stage. En parallèle, le marché est également très intéressant pour les nouveaux investisseurs qui souhaitent investir dans ces entreprises de premier plan à des valorisations attrayantes", déclare Andreas Wiele, Associé Fondateur de Giano Capital. Le positionnement stratégique de Giano Capital nous permet de devenir l'un des principaux acteurs sur ce marché".



Giano Capital en profite également pour annoncer son premier investissement dans l’entreprise munichoise Finn.com, leader de l’abonnement automobile en Allemagne et aux États-Unis. Elle offre une expérience e-commerce formidable pour les voitures neuves.

En 2023, Giano Capital prévoit de réaliser au moins trois autres investissements dans des entreprises à forte croissance au sein du marché technologique et numérique européen.



"Nous sommes très heureux d'accueillir Giano Capital parmi nos investisseurs. Alberto et Andreas nous apportent une expérience entrepreneuriale unique qui nous aidera dans la croissance future de notre entreprise, bien au-delà de l'apport en capital", souligne Maximilian Wühr, co-fondateur et PDG de FINN.



À propos de Giano Capital

Giano Capital est une société de capital-risque paneuropéenne, basée à Genève. Avec un fonds de 50 millions d'euros, l'équipe de Giano Capital investit dans les meilleures entreprises à forte croissance du marché technologique et numérique européen. Grâce à son équipe expérimentée, Giano Capital crée une nouvelle catégorie d'investissement en capital-risque en Europe.

GIANO CAPITAL

