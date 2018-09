Getronics lance Evolving Links

L'intégrateur de solutions TIC au niveau mondial Getronics rassemble des décideurs de haut vol à Madrid pour une exploration inédite des approches pragmatiques du développement et du déploiement des blockchains dans le monde.



Le 9 octobre 2018, le Palais des Ducs de Pastrana accueillera la seconde édition annuelle de cet événement regroupant des décideurs du secteur du développement des blockchains et de leur utilisation concrète, organisée par Getronics en collaboration avec Agentic Group. Evolving Links, c'est le nom de ce colloque, se concentrera sur les évolutions réelles de l'univers des blockchains sous un angle international. Cette journée sera l'occasion d'entendre certains des spécialistes mondiaux les plus brillants et les plus actifs dans le domaine des blockchains, ainsi que de nombreux autres experts du secteur et collaborateurs de sociétés révolutionnaires.



La technologie de blockchain, qui offre un énorme potentiel dans différents secteurs comme la finance, l'énergie, l'agriculture, la santé, la vente au détail et la technologie, pour n'en citer que quelques-uns, trouve chaque jour de nouvelles applications, et voit le nombre d'entreprises avides de comprendre son fonctionnement augmenter au quotidien. En 2019, Getronics envisage d'étendre sa gamme de services et d'aider ses clients grâce à la technologie de blockchain.

Comme l'affirme Nana Baffour, président et PDG du groupe Getronics : « La technologie de blockchain est naturellement la prochaine étape pour nous, car elle s'inscrit dans la lignée de notre stratégie performante d'applications et de solutions logicielles spécifiques à chaque secteur. Elle renforce en effet notre obsession qui consiste à toujours mettre davantage à profit l'innovation pour permettre la transformation de l'entreprise de nos clients ».



Lors de la conférence Evolving Links, des experts de renommée mondiale du secteur des TIC se pencheront sur le présent et l'avenir des blockchains, de leurs applications actuelles dans l'énergie ou la finance à l'impact sur la communication, en passant par l'optimisation des processus organisationnels. Alex Tapscott, expert reconnu dans le monde entier de l'impact des technologies émergentes, Rik Willard, fondateur et directeur général d'Agentic Group, une fédération internationale regroupant 50 sociétés actives au niveau de la blockchain, et Alex Puig, consultant en innovation et entrepreneur du secteur technologique, compteront parmi les orateurs qui prendront la parole lors de cet événement exceptionnel.



M. Baffour souligne que le « pragmatisme » sera le maître mot de la journée : « L'innovation n'a de sens que si elle améliore le travail et la vie de nos clients. Il est dès lors très important à nos yeux que cette conférence réponde aux questions concrètes de nos invités et leur fasse réaliser que l'avenir des blockchains, c'est maintenant. »

Pour obtenir de plus amples informations à propos de cet événement, nous vous invitons à consulter le site www.evolvinglinks.com



À propos de Getronics

Getronics est un intégrateur de solutions TIC au niveau mondial fort d'une expérience de plus de 130 ans. La société est aux mains de Bottega InvestCo S.à r.l.

Notre ambition est de devenir le partenaire préféré de nos clients pour gérer la transformation de leur entreprise par la technologie et l'assistance de personnes exceptionnelles, en ayant pour but unique de satisfaire nos clients en rendant leurs employés heureux. Présent dans 23 pays répartis sur l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, Getronics emploie près de 9 000 personnes et met au service de ses clients une capacité et une expertise importantes de la transformation dans le domaine de la gestion de l'espace de travail, des applications, des solutions logicielles spécifiques à un secteur, de la gestion du multicloud, des communications unifiées et des services de sécurité afin de leur fournir un portefeuille proactif et complet qui ouvre de nombreuses possibilités à l'utilisateur numérique - entreprise ou consommateur, du secteur public ou privé.

Getronics est le membre principal de la Global Workspace Alliance, un modèle unique qui fournit aux clients des services informatiques de qualité dans 110 pays, avec un seul point de contact et une seule entité de facturation. La GWA gère 10 millions de postes de travail à travers le monde.



À propos d'Agentic Group

Fondé en 2015, Agentic a évolué pour devenir la plus en vue des entreprises internationales de consultance dans le domaine des blockchains et des plateformes de ce genre à l'échelon mondial. En tant que fédération regroupant des sociétés actives sur cinq continents dans le secteur des blockchains ou dans une discipline similaire, son objectif est de soutenir l'ensemble de l'écosystème de technologies d'avant-garde en fournissant des opportunités de formation, de collaboration, de développement d'activités, de marketing et d'investissement à des start-ups et corporations existantes hautement spécialisées dans le domaine des blockchains. Le groupe compte également parmi ses membres des sociétés œuvrant dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et du bien-être.