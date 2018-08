Gestion de patrimoine : Quel placement pour la retraite ?

L’immobilier offre diverses solutions pour préparer sa retraite comme mettre un bien en location ou encore le viager. Mais, parmi tous les dispositifs de gestion de patrimoine, la SCPI semble être celle qui regroupe le plus d’avantages. Zoom sur ce placement qui séduit de plus en plus !Une Société Civile de Placement Immobilier vous permet de payer des locaux à usage professionnel ou d’habitation avec plusieurs autres investisseurs. Chacun investit le capital souhaité et touche une part du loyer proportionnelle à son investissement.Il est bon à savoir que chaque année le bien est estimé et si sa valeur augmente, le prix de chaque part est revalorisé. Mais, s’il décote, l’inverse est aussi valable. Pour une bonne gestion de patrimoine, le choix du bien est donc essentiel pour être sûr qu’il va prendre de la valeur. C’est pourquoi, il peut être judicieux de se faire accompagner par un cabinet de gestion de patrimoine à Paris comme agorafinance.fr Si la SCPI séduit autant d'investisseurs en quête d’une gestion de patrimoine immobilier pour préparer leur avenir c’est parce qu’elle présente de multiples avantages que pourra vous présenter tout bon gestionnaire de patrimoine. En effet, ce placement est accessible à tous les portefeuilles, le minimum étant de 500 €. Par ailleurs, si le capital investi n’est pas garanti ni sécurisé, les risques sont mutualisés ce qui les réduit et s’il y a bien un conseil en gestion de patrimoine qu’il faut toujours appliquer, c’est de ne pas investir tout son argent sur un seul projet mais de diversifier son portefeuille pour une gestion de patrimoine maîtrisée.De plus, pour limiter les dérives, cet investissement est placé sous contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers. C’est un aspect rassurant pour tout investisseur. De même, il faut garder en tête qu’il s’agit d’un investissement sur le long terme puisqu'il est généralement conseillé de conserver ses parts durant huit ans au minimum. Un élément à prendre en compte dans votre gestion de patrimoine, si vous avez besoin de liquidités.Enfin, un des principaux avantages de l’investissement dans une société civile de placement immobilier est que vous n’avez pas les contraintes de la gestion de patrimoine immobilier à savoir la recherche de locataires, les travaux dans la résidence… car c’est une société gestionnaire de patrimoine qui s’occupe de toute cette partie.Pour encore plus d'informations sur la SCPI qui génère des rendements, notamment utiles lors de la retraite, consultez le site 123immo.info utile en matière de conseil en gestion de patrimoine.En offrant des rendements intéressants et des revenus réguliers, c’est la solution de gestion de patrimoine adoptée par de nombreuses personnes à la retraite ou qui commencent à préparer ce moment. En effet, au moment de la retraite, les revenus baissent, il faut alors compenser ce manque. Ce placement est parfait pour générer des revenus supplémentaires.Si vous souhaitez prendre part à une SCPI, vous pouvez contacter un cabinet de gestion de patrimoine à Paris ou proche des chez vous. Un gestionnaire de patrimoine vous recommandera les placements les plus adaptés en fonction de votre profil. D’une manière générale, il faut savoir que vous pouvez acheter des parts de SCPI en direct ou au sein d’une assurance-vie. Cette dernière est parfaite pour une gestion de patrimoine en préparation de la retraite et durant celle-ci, vous pourrez effectuer des rachats programmés pour virer les loyers issus de la SCPI sur votre compte courant et avoir davantage de liquidités. Cliquez ici pour plus d'informations à ce sujet.