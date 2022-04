Freshfields nomme deux nouveaux associés à Paris Le cabinet d’avocats d’affaires international Freshfields Bruckhaus Deringer LLP poursuit son développement à Paris avec la nomination de deux nouveaux associés : Sami Jebbour au sein de l’équipe Corporate et Anne-Laure Vincent au sein de l’équipe Contentieux.

Sami Jebbour, Associé, Corporate

Sami conseille principalement des clients corporate, des fonds d’investissement et des investisseurs institutionnels dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et la mise en œuvre de coentreprises, dans un contexte tant domestique qu’international. Il a développé une expertise spécifique dans le domaine des infrastructures, en particulier dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie.



Anne-Laure Vincent, Associée, Contentieux

Anne-Laure est spécialisée en contentieux civils et commerciaux complexes. Elle assiste ses clients tant en phase pré-contentieuse que contentieuse, sur une grande variété de problématiques juridiques. Elle intervient également dans le cadre de litiges en matière de services financiers et bancaires, ainsi que dans le cadre de procédures d'enquête et de sanction, notamment devant la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers.



Vincent Daniel-Mayeur, Managing Partner du bureau de Paris, souligne : « Ces nominations traduisent la volonté du cabinet de poursuivre le fort développement de notre activité à Paris et de promouvoir de nouveaux talents. Ces avocats bénéficient d'une réputation déjà établie dans leurs domaines d'expertise et excellent chacun dans leurs matières respectives. Leur capacité d’innovation, leur agilité et leur esprit d’équipe sont des qualités essentielles pour notre cabinet. »



A propos de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Avec plus de 2500 collaborateurs, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est un cabinet d’avocats d'affaires international qui accompagne ses clients dans le monde entier. Présents à Paris depuis 50 ans, forts de 26 associés et 95 collaborateurs, nous conseillons nos clients sur tous les aspects juridiques de leurs enjeux stratégiques en intervenant sur toutes les pratiques du droit.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est un partnership à responsabilité limitée immatriculé en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC334789. L’activité du cabinet est soumise à l’autorisation et au contrôle de la Solicitors Regulation Authority en Angleterre, et à celui du Conseil de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris en France.



