Forum Economique Mondial : un trafic aérien en hausse pour l’aviation d’affaires

Andy Christie, directeur de l’aviation d’affaires du groupe, explique : « Contrairement à d’autres événements populaires pour lesquels nous assistons à une augmentation de la demande – comme par exemple la finale du Super Bowl ou la Ligue des Champions – le Forum Economique Mondial est unique pour l’industrie car les réservations de jets privés s’étendent à tous nos bureaux dans le monde, contre un ou deux en temps normal. Ces deux dernières années, en plus de vols organisés par nos bureaux européens, nous avons également eu des contrats de location de jets privés par nos équipes ACS à Hong Kong, aux Etats-Unis et même en Inde. Aucun autre événement n’a un tel attrait à l’échelle mondiale.



Il ajoute : « En raison de l’intérêt grandissant pour ce rassemblement des plus grands dirigeants de la planète, nous avons examiné de plus près la circulation des jets privés sur la période de cinq jours qu’a duré le Forum Economique Mondial afin d’avoir une analyse plus précise de la provenance des vols, ainsi que les appareils les plus utilisés.



Les quatre principaux aéroports fréquentés par les intervenants et invités du Forum Economique Mondial sont Zurich, Dübendorf, Saint-Gall-Altenrhein et St Moritz. Selon les chiffres fournis par WingX, sur le reste du mois de janvier, le nombre moyen de mouvements de jets privés - arrivées et départs - pour ces quatre aéroports est de 65 par jour. Pour la semaine du forum l’année dernière – entre le 17 et le 20 janvier – ce nombre a atteint une moyenne de 218, soit une augmentation de 335% ! Les deux journées les plus occupées étant les 16 et 20, avec respectivement 251 et 301 mouvements.



Les principaux pays utilisant ces aéroports étaient l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Au quatrième rang, les Etats-Unis accumulaient 41 arrivées et 51 départs. La Russie et les Emirats-Arabes Unis figuraient également parmi les 10 premiers pays les plus populaires, sur un total de plus de 30 pays. L'année dernière, le jet long-courrier – dit "heavy jet" – s’est avéré être le type d'avion le plus demandé, les Gulfstream GV et Global Express accumulent à eux seuls plus de 100 vols chacun.»



