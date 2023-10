Fintech Cup, la régate des fintechs européennes : coup d'envoi ce 6 octobre

Un événement corporatif permet de véhiculer des valeurs importantes à un grand nombre de personnes et de donner du sens à son métier en s’engageant pour une cause. Et, cela me tenait particulièrement à cœur de soutenir Olivier Goy, fondateur et CEO d’October qui fait face à la maladie avec un courage très inspirant, dans ses efforts de levées de fonds pour la recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot)

« Nous souhaitons promouvoir un véritable esprit d’équipe au sein des Fintechs en Europe et, quoi de mieux que la voile pour fédérer et véhiculer des valeurs d’entraide, de performance et d’engagement » relate Laurent de Bernède, CEO d’Azulli à l’origine du projet. En collaboration avec la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer (56), la régate se positionne ainsi comme le seul événement sportif à dimension européenne dans le secteur des Fintechs. A l’horizon 2024, ce sont plus de 30 bateaux menés par des Fintechs de toute l’Europe qui devraient prendre le départ. Le programme sportif est composé de trois jours de régates en monotypes Grand-Surprises, avec des parcours dits « banane » autour de bouées mouillées dans la baie de Quiberon par la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer. Vendredi 6 octobre, une matinée d’entraînement permettra aux équipages de rôder leurs manœuvres, avant de prendre le départ pour quelques manches qualifiantes pour le classement dans l’après-midi. Samedi 7 octobre sera une journée complète de régates autour des bouées, et si la météo le permet, un parcours côtier sera organisé. Après une soirée s’étirant, pour certains, tard dans la nuit, de nouvelles manches seront lancées dimanche matin avant de rentrer au port pour un déjeuner à terre suivi de la remise des prix. À terre, l’animation sera marquée par la présence d’une star de la course au large qui partagera son expérience lors du « dîner course au large » vendredi 6 octobre, soir et par la « soirée des fintechs » samedi 7 octobre, soir.