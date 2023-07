Accueil Envoyer Imprimer Partager Finegan annonce le lancement d’une offre à destination des PSAN Finegan, cabinet de conseil français indépendant annonce le lancement d’une offre sur-mesure dédiée aux Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN), de plus en plus en demande d’accompagnement sur le plan réglementaire.





« Le statut de PSAN, initié par la loi PACTE en 2019, se voit confronté aujourd’hui à des enjeux d’ordre réglementaire de très grande ampleur. De la conformité de ces acteurs dépendent non seulement leur capacité d’opérer, mais plus largement, leur compétitivité dans un secteur moteur en matière d’innovation. Si Finegan dispose d’une expertise historique reconnue sur le secteur financier, le cabinet a également anticipé l’importance majeure de la technologie blockchain. Forts de cette double compétence, il nous est apparu comme une évidence que nous pouvions accompagner les professionnels dans leur développement, en identifiant les freins et fournissant des solutions. Un savoir-faire que nous mettons déjà en œuvre auprès des acteurs traditionnels de la finance », déclare Emmanuel Solesse, président de Finegan.



Une offre sur mesure



Finegan intervient sur les métiers de la transformation et de l’innovation en France et à l’international. Son offre comprend aussi bien l’accompagnement dans les projets de transformation métier, règlementaire et digitale, que l’audit, la conformité réglementaire et mise en œuvre opérationnelle des projets informatiques et innovants (Finegan Advisory, Expertises et Solutions).



L'offre développée par Finegan à l'attention spécifique des PSAN se veut la plus complète possible et couvre un large champ d’action :



· Prévention, avec la promotion d’une approche pragmatique d’anticipation et de maitrise des risques,



· Mise en conformité, qui comprend la définition des programmes de conformité, la lutte contre le crime financier ou encore l’obtention des agréments PSAN et EME,



· Gouvernance & Stratégie, soit l’évaluation d’impacts réglementaires, l’adaptation de la gouvernance et la comitologie, la publication des programmes réglementaires,



· Gestion des risques, avec le diagnostic et l’audit de maturité des dispositifs de gestion des risques, la cartographie des risques, la prévention et détection des fraudes,



· Outils et services, qui inclut la sélection des solutions, la mise en adéquation et pilotage, l’audit des prestataires.





« Être un PSAN à l’heure actuelle implique de se mettre en conformité avec les exigences liées à ce statut, nécessitant un travail considérable qui commence par un diagnostic préalable pour identifier les chantiers à engager. Notre objectif est d'offrir une vision holistique des évolutions impactantes pour leur écosystème afin de déployer un accompagnement ad-hoc, depuis l’anticipation jusqu’à la mise en œuvre. Et in fine, leur permettre de continuer à jouer un rôle déterminant dans la finance de demain », déclarent Guillaume Burtschell, Directeur Associé et Gérald Voitot, Associé Finegan.



À propos de Finegan

Finegan est un cabinet de conseil indépendant français qui accompagne les décideurs des principaux secteurs (finance, énergie, mobilité et transport, luxe etc.) dans leurs projets de transformation et d’innovation à travers la complémentarité de ses trois domaines d’intervention :



· Finegan Advisory, un accompagnement des décideurs dans leurs projets de transformation métier, règlementaire et digitale



· Finegan Expertises, un savoir-faire sur mesure en matière d’audit, contrôle et conformité réglementaire



· Finegan Solutions, l’assistance des décideurs dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets informatiques et innovants



Dirigé par un collège d’associés et son président Emmanuel Solesse, le cabinet est présent en France, Belgique, Luxembourg et Asie (Singapour), compte plus de 400 collaborateurs et affiche 20% de croissance en 2022 avec un chiffre d’affaires de 50 M€ au 31 décembre 2022. Son siège social est basé avenue de la Grande Armée à Paris.

