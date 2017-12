Financement des PME françaises : WeShareBonds devient partenaire de Medef Accélérateur

Lancée début octobre 2017 par le Medef, en collaboration avec les représentants des institutions financières BEI-FEI, FBF, FFA, AFG et AFIC, la plateforme digitale Medef Accélérateur a été créée pour accélérer la croissance des PME françaises en ciblant les entreprises solvables en recherche de financement longue durée, ayant au moins trois ans d’existence et un chiffre d’affaires compris entre 1 et 100 millions d’euros.



La plateforme s’est donnée pour objectif d’atteindre les 500 millions d’euros de financement pour 500 entreprises chaque année en les mettant en relation avec WeShareBonds et ses autres organismes financiers partenaires. Le réseau Medef formé de fédérations professionnelles et d’organisations territoriales et régionales accompagnera également les entreprises dans leur recherche de financement.



Une offre de formation et accompagnement sera proposée sur la plateforme dès 2018 pour aider les chefs d’entreprises à concrétiser et à renforcer leur projet de développement. WeShareBonds, dont la mission principale est de soutenir la compétitivité et de renforcer le dynamisme de l’économie française, participera aux travaux de groupes de Medef Accélérateur pour faire progressivement évoluer cette initiative.



« Nouer des partenariats avec des acteurs qui sont concernés par le financement de l’économie réelle et en totale adéquation avec les valeurs sociétales portées par WeShareBonds est essentiel au développement de notre activité. », déclare Cyril Tramon, co-fondateur et Président de WeShareBonds. « Ce type d’opération comme celle initiée par le Medef, incite de nombreux autres acteurs de la finance à se rassembler : une initiative très vertueuse pour la croissance, l’emploi et le tissu économique de notre pays. »



« Le Medef a mis en place la plateforme Medef Accélérateur pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur croissance, pour les aider à passer de TPE à PME, de PME à ETI. Nous nous félicitons du partenariat noué avec WeShareBonds qui vient renforcer la palette d’outils de financement proposés par Medef Accélérateur aux entreprises pour accélérer leur développement. », s'enthousiasme Marie-Noëlle Duval, Déléguée générale du Medef Accélérateur.



A propos de WeShareBonds

WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels co-financent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds, marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et enregistrée auprès de l’ORIAS. wesharebonds.com



Avertissement : l'investissement dans des entreprises non cotées présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou totale du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, détaillés dans les notes d'opération mise à disposition dans l'onglet "Documents" des projets. L'investissement sur WeShareBonds doit être inscrit



A propos de Medef Accélérateur

Medef Accélérateur est une plateforme de mise en relation d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 100 millions d’euros, existant depuis plus de 3 ans et résidentes sur le territoire français, avec des financeurs susceptibles de leur apporter un financement de longue durée complémentaire du financement bancaire. Medef Accélérateur est une Association Loi 1901, créée par le MEDEF.