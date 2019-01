FTPA accompagne le groupe Sources dans son LBO

Sources intervient sur la conception et construction de stations de traitement des eaux « clé-en-main » pour le compte des syndicats des eaux, des municipalités et des communautés d’agglomérations. Le groupe, fondé en 2000, connaît une croissance continue depuis sa création. Il est implanté sur l’ensemble du territoire français et en Afrique du Nord à travers huit implantations autonomes lui conférant une proximité déterminante avec ses principaux donneurs d’ordres.



Cette opération va permettre à Sources, qui réalise une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, de poursuivre sa forte croissance par l’intensification du maillage territorial, le renforcement des pôles régionaux existants et la diversification de l’activité en France et à l’étranger.



Conseil juridique du groupe Sources :

FTPA :

• Aspects Corporate : Alexandre Omaggio (Avocat associé), Audrey Thomas et Johanna Grangier

• Aspects Fiscaux : Pierre-Antoine Bachellerie (Avocat associé) et Sarah Kouchad

Conseil juridique des investisseurs :

• Lamartine Conseil : Olivier Renault, Agathe Fraiman, Cinfy Nlem Ndongo, Justine Billard, Diane Dubail



A propos de FTPA :

FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance.

Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.

Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

ftpa.com/fr