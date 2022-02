FIDUCIAL LEGAL BY LAMY aux côtés d’INOVA SOFTWARE lors de deux opérations de croissance externe

L’éditeur lyonnais d’une plateforme SaaS destinée à faciliter les partenariats de R&D entre les groupes pharmaceutiques et les biotechs avait accueilli l’été dernier les fonds Carlyle et NextStage AM à son capital.



Avec le soutien de ses partenaires, INOVA SOFTWARE a ainsi acquis Labiotech UG, un média digital basé à Berlin (Allemagne) traitant des sujets relatifs à l’industrie des biotechs et In-Part, société basée à Sheffield (Grande-Bretagne) et proposant une plateforme de partenariats entre les universités et les équipes R&D des industriels privés.



INOVA SOFTWARE accélère son ambitieux plan de développement et complète son offre technologique à destination du partenariat biopharmaceutique.



Par cette opération, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d'intervenant de premier plan en private-equity dans un secteur en plein développement.



Intervenants :

- INOVA SOFTWARE (Gilles TOULEMONDE, Caroline EDLUND TOULEMONDE, Jérémy BALLET)

- Conseils INOVA SOFTWARE :

• France : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Julien HOLLIER, Laura DEMARAIS, Agathe WOLF),

• Allemagne : LOSCHELDER (Dr. Felix EBBINGHAUS, Dr. Stefan FREH, Dr. Tim LEVERENTZ),

• UK : BRODIES LLP (William MCINTOSH, Callum MURRAY, Rebecca EASTON).





A propos de Fiducial Legal By Lamy – https://www.fiducial-legal.com

Fondé en 1965, Fiducial Legal By Lamy fait partie des cabinets français de référence. Implanté à Lyon et à Paris, Fiducial Legal By Lamy compte plus de 80 personnes, dont une soixantaine d’avocats. En conseil comme en contentieux, le cabinet intervient dans les domaines de compétences suivants : droit des affaires, fusions-acquisitions, capital-investissement, droit social, droit économique, droit de la distribution, droit fiscal, droit bancaire, droit immobilier, entreprises en difficulté, propriété intellectuelle, droit public et environnement, risques industriels et contentieux techniques, contentieux et droit pénal des affaires, transport et logistique. Fiducial Legal By Lamy est membre du réseau international Terralex qui regroupe plus de 160 cabinets d’avocats en droit des affaires et compte plus de 15.000 avocats dans une centaine de pays. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL (1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.



(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 325 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 21 000 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,820 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 12 000 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,220 milliard d’euros.