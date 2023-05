Accueil Envoyer Imprimer Partager FCDE réunit 277 M€ pour son nouveau fonds FCDE Independent Fund II FCDE annonce le closing final de FCDE Independent Fund II à hauteur de 277 M€ en avril 2023 et signe ainsi une progression de 34% par rapport au précédent fonds.

FCDE Independent Fund II investit en fonds propres des tickets compris entre 15 M€ et 55 M€ et peut aller au-delà avec le co-investissement des souscripteurs du fonds.



Le fonds est déjà déployé à hauteur de 30% avec trois investissements très attractifs réalisés au cours des derniers mois. FCDE Independent Fund II affiche d’ores et déjà une performance élevée pour ses investisseurs traduisant la poursuite de la dynamique de croissance et de création de valeur du fonds précédent :



Didactic : spécialiste français des dispositifs médicaux à usage unique pour la prévention du risque infectieux (protection, hygiène, kits de perfusion) ;

Bertin Technologies : expert dans l’ingénierie et la fabrication d’instruments optroniques et de détection de haute technologie pour la surveillance, les équipements scientifiques et les sciences de la vie ;

Exens Solutions (ex Cobham Microwave) : expert dans la conception et la fabrication de composants et sous-systèmes radio et hyper fréquence pour les transmissions de signaux critiques utilisés dans des environnements très exigeants, notamment pour les communications sécurisées et la localisation précise pour les satellites et radars.

Dans un contexte de défis macro-économiques mondiaux, FCDE dispose d’un savoir-faire éprouvé et d’un solide pipeline d’opportunités d’investissement à fort potentiel de croissance en cours de revue et de due diligence. Un quatrième investissement a été signé et devrait être réalisé dans les prochaines semaines.



L’équipe réunit 14 professionnels aux expertises et expériences complémentaires, et compte 5 associés membres du Comité d’Investissement avec une moyenne de 10 ans passés au service du projet. FCDE est fier de promouvoir depuis sa création la diversité de ses équipes avec notamment 40% de femmes dans l’équipe et 33% de femmes associées.



Benoît Sellam, Président de FCDE, déclare :

« nous sommes très reconnaissants du soutien de nos investisseurs historiques et de la confiance de nos nouveaux partenaires. FCDE s’appuie sur une base d’investisseurs institutionnelle et internationale de premier ordre en mesure d’accompagner notre développement sur le long terme. Avec ce nouveau fonds et notre équipe chevronnée, nous sommes ravis de poursuivre notre fort développement et de soutenir des entrepreneurs ambitieux »



FCDE accompagne le développement et la transformation de PME à fort potentiel de croissance. Investisseur responsable, FCDE apporte du capital humain et financier aux équipes de management pour une amélioration opérationnelle durable et une création de valeur stratégique sur le long terme. FCDE a soutenu plus de 30 projets entrepreneuriaux pour leur permettre de passer un cap en mettant en œuvre des stratégies de transformation et de conduite du changement.



FCDE remercie ses investisseurs, historiques et nouveaux, pour leur confiance et leur engagement dans ce nouveau millésime. FCDE Independent Fund II a convaincu un large panel d’investisseurs institutionnels de premier plan, au-delà de sa base d’investisseurs français historiques, en se diversifiant et s’internationalisant en Europe et aux Etats-Unis. Pour cette levée de fonds, FCDE s’est allié les services d’UBS en tant qu’agent de placement exclusif et de Clifford Chance en tant que conseil juridique.



