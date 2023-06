Accueil Envoyer Imprimer Partager Euronext Tech Leaders, Euronext, Bpifrance, CDC Croissance, la Mission French Tech et le Cliff dévoilent une série d’initiatives complémentaires destinées à accompagner la cotation des sociétés Tech européennes en forte croissance Euronext, Bpifrance, CDC Croissance, la Mission French Tech et le Cliff apportent un bouquet transversal de réponses à l’enjeu critique de la cotation des entreprises Tech françaises et européennes.

Ces actions s‘inscrivent dans la droite ligne des conclusions du rapport Bourdillon-Lagarde sur la cotation des licornes françaises réalisé en 2021 par CDC Croissance, filiale de gestion dédiée aux PME cotées de la Caisse des Dépôts, et Bpifrance en lien étroit avec Euronext visant à renforcer l’attractivité de la Place de Paris pour les sociétés Tech en forte croissance.

Euronext a dévoilé les contours de sa nouvelle initiative Euronext Tech Leaders, avec la création d’un segment regroupant plus de 100 sociétés Tech européennes cotées en forte croissance, dont 41 sociétés cotées à Paris. Parmi ces fleurons de la Tech française, figurent 11 cleantech, 7 sociétés des sciences de la vie et 23 sociétés du secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT). La capitalisation globale de ces sociétés cotées en France atteint 258 milliards d’euros. Elles ont levé plus de 7 milliards d’euros depuis 3 ans sur les marchés d’Euronext.

En rebond à la création de cette nouvelle initiative, Bpifrance, CDC Croissance et la Mission French Tech contribuent au dispositif avec des initiatives complémentaires :



1. La Gestion d’actifs de la Caisse des Dépôts, 1er investisseur institutionnel dans les PME cotées françaises, travaille à la mise en place d’un fonds d’investissement en vue d’accompagner l’entrée en bourse des licornes françaises sur la Place de Paris. Dès 2022,

ce véhicule financier sera doté par la Caisse des Dépôts de 300 millions d’euros avec un objectif d’1,5 milliards d’euros sur cinq ans. Il participera dans une logique d’investisseur de long terme principalement aux IPO des sociétés technologiques domestiques et pourra intervenir ponctuellement sur le marché secondaire, par exemple à l’occasion de la levée de lock-up. Le fonds sera géré par CDC Croissance sous la forme d’une SICAV. Son lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2022.



2. Bpifrance mobilisera une enveloppe de 500 millions d’euros afin de jouer un rôle actif dans les futures IPO des scale ups françaises, en tant qu’investisseur corner stone ou qu’investisseur follower. Par cette initiative, Bpifrance complète son action pour développer un écosystème français de fonds crossover.

Par ailleurs Bpifrance annonce la création d’un « Club des Investisseurs Corner stone », un lieu informel de rencontres entre fonds de capital investissement et gérants d’actifs institutionnels spécialisés dans la Tech. Ce club permettra d’initier et de faciliter les échanges entre les sociétés de la French Tech et les investisseurs corner stone, indispensables pour assurer le succès d’une IPO.



3. La Mission French Tech, en charge de soutenir la croissance de l’écosystème des startups françaises au sein du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (DGE), proposera aux start-ups françaises membres d’Euronext Tech Leaders un accompagnement destiné à soutenir leur développement. Elles bénéficieront notamment du support de services de l’Etat via le réseau des correspondants French Tech dans différentes administrations, mais également d’opportunités en termes de visibilité en France et à l’international.



4. Le Cliff, l’association française des professionnels de la communication financière, proposera aux futures sociétés Euronext Tech Leaders un programme d’accompagnement incluant de la formation et du mentoring de la part de responsables relations investisseurs expérimentés.

Ces initiatives institutionnelles ont pour objectif de créer un effet d’entraînement et seront suivies dans les prochains mois d’actions concrètes de la part des acteurs privés du financement en faveur du secteur.



Ainsi, Amiral Gestion, qui a d’ores et déjà déployé près de 800 millions d’euros dans les sociétés Tech, annonce qu’elle participera à l’initiative Euronext Tech Leaders. Le lancement d’un fonds dédié au financement et au rayonnement de la Tech française et européenne s’inscrit dans cette dynamique.



Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d’Euronext : « Euronext construit à travers l'initiative Euronext Tech Leaders un écosystème européen financier interconnecté pour accompagner les sociétés de la Tech, cotées et non cotées, leaders dans leur domaine et en forte croissance. Nous sommes ravis que les acteurs de la place de Paris se saisissent d’Euronext Tech Leaders pour construire ensemble le marché boursier de référence pour la Tech européenne. »



Olivier Mareuse, Directeur des Gestions d’actifs de la Caisse des Dépôts et Président de CDC Croissance : « Avec le lancement d’un fonds dédié, nous renforçons notre soutien au secteur stratégique de la technologie afin d’assurer un continuum de financement des licornes françaises et de favoriser un meilleur équilibre des valorisations des valeurs technologiques françaises au moment de l’introduction en bourse. »



Paul-François Fournier, Directeur exécutif Innovation de Bpifrance : « Avec ces différentes initiatives en investissement et en accompagnement, Bpifrance contribue au renforcement de l’écosystème Tech français en favorisant la mise en place d’un continuum de financement. Nous sommes ravis de pouvoir ainsi participer au renforcement de l’attractivité de la place de Paris pour les sociétés Tech en forte croissance. »



Clara Chappaz, Directrice de la Mission French Tech : « En 2021, dans le cadre de l’initiative Scale-Up Europe lancée par le Président de la République Emmanuel Macron, l’écosystème technologique européen avait recommandé de renforcer l’environnement en faveur des entrées en bourses de sociétés technologiques. L’initiative Euronext Tech Leaders répond pleinement à ces enjeux et représente un changement structurant dans l’accompagnement et le financement des entreprises technologiques réalisant des IPO. C’est en particulier important pour les start-ups françaises, qui occupent déjà une place non-négligeable dans ce segment. Il était donc naturel pour la Mission French Tech de s’associer pleinement à cette initiative, aux côtés d’Euronext et de ses partenaires. »

