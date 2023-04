Accueil Envoyer Imprimer Partager Etude | Les Français, pro-cryptos ? Pour la deuxième année consécutive l’ADAN (Association des Actifs Numériques), a mandaté les équipes Blockchain & Cryptos de KPMG France pour réaliser une étude sur le web 3 et la crypto en France et en Europe.

Résultat : 85 % des Français déclarent avoir déjà entendu parler des Crypto. Et si en 2022, nous étions 1 Français sur 12 à détenir des cryptos, désormais c’est 1 Français sur 8 qui possède des Crypto-Actifs. Une adoption qui reste inférieure aux autres pays européens sondés par l'étude.

La connaissance des crypto-actifs a continué de progresser : 85% des Français déclarent avoir déjà entendu parler des cryptomonnaies, une progression nette de 9% par rapport à la précédente édition et en ligne avec les autres pays interrogés : Royaume-Uni 87%, Allemagne 87%, Pays-Bas 81%, Italie 88%. Début 2023, presque 1 français sur 10 détient des crypto-actifs, et plus d’un quart des Français pourrait envisager, à l’avenir d’en acquérir. (Investissement moyen/ personne : 5000 euros)

En Europe, les Pays-Bas possèdent le plus fort taux de détenteurs actuels avec 14% contre 12% au Royaume-Uni, 11% en Allemagne et en Italie et 9% pour la France. Les pays Européens consultés dans l’étude ont donc une adoption supérieure à celle de la France.



Les Cryptos surtout pour les moins de 35 ans.

L’adoption des cryptos touche principalement un public jeune (-35 ans) et majoritairement masculin. L’adoption s’accélère en particulier sur les jeunes générations. Alors qu’en 2021 plus d’un Français ayant entre 18 et 35 ans sur huit (12%) possédait des crypto-actifs, cette proportion atteint plus de 17% en 2023.

« 48 % des détenteurs de crypto-actifs ont moins de 35 ans, nous sommes donc face à un phénomène en devenir extrêmement puissant. Aujourd’hui, on anticipe leurs besoins sur le plan législatif et il est à considérer que ce sont eux les épargnants de demain. » indique Stéphanie Cabossioras, Deputy CEO de Binance France.

Et si les cryptos-actifs représentent une classe d’actifs extrêmement volatile et donc présentant une forte exposition aux risques, il est à noter que les Français sont plutôt du genre « raisonnables » en la matière. Les épargnants qui s’y adonnent consacrent uniquement 11% de leur épargne aux crypto.

Des Français qui restent prudents et rassurés par le cadre réglementaire offert par la France puisque 96 % des personnes qui ont entendu parler de l’enregistrement PSAN, considère cela comme un gage de garantie.



Par ailleurs, sans surprise, le bitcoin confirme sa position de leader des cryptomonnaies préférées des utilisateurs (64% versus 49% l‘an dernier). La deuxième partie de cette étude explore les opportunités sectorielles offertes par les cryptoactifs et les technologies du Web3 et met en avant les entreprises françaises dont l’activité se situe à la pointe de ces nouveaux cas d’usages. Notre analyse a porté notamment sur quatre secteurs dont l’actualité est particulièrement riche (Finance, Energie, Culture et Luxe). Cette partie a pour objectif, à la fois d‘inspirer les acteurs de ces industries, mais également de s’adresser aux décideurs publics afin de mettre la France au centre de la révolution technologique du web3. Le rapprochement entre finance traditionnelle et industrie des actifs numériques s’intensifie. Les établissements financiers y voient une opportunité de se positionner sur un marché en cours de structuration, en proposant de nouveaux produits et services (conservation, investissement, …) ou en utilisant ces technologies pour digitaliser des produits financiers traditionnels (tokenisation, …).



En parallèle, alors que la France, comme une grande partie de l’Europe, a plongé en 2022 dans une crise énergétique, les acteurs du secteur de l’énergie ont également des opportunités qui se présentent avec des cas d‘usages liés au développement des infrastructures blockchain (Réseaux, Datacenter, HPC, …). La culture et le divertissement, et particulièrement le domaine de l’art, font partie des premières industries qui ont été impactées par l’émergence des jetons non fongibles (NFT), source de nombreuses opportunités pour les acteurs du secteur. Enfin, les actifs numériques mettent à disposition du secteur du luxe et des marques, de nombreux outils pour repenser l’engagement et la relation client. Le concept de rareté numérique, introduit par les NFT, trouve un écho particulier dans l’univers du luxe et ouvre la voie à une multitude de cas d’usage.



Détails de l’étude :

Les données concernant l’adoption en France et en Europe reposent sur un sondage mené par l’institut de sondage IPSOS. L’échantillon de l’étude est similaire à celui de la précédente édition : Il couvre une population de 1976 répondants français de plus de 18 ans. Des échantillons complémentaires ont été ajoutés à cette édition afin de positionner l’adoption en France par rapport à celle d’autres pays européens comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays Bas. Les échantillons oscillent entre 1097 et 1134 personnes interrogées pour les quatre pays. L’âge des répondants est entre 16 et 70 ans pour l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie. Le Royaume-Uni diffère avec une borne haute à 75 ans.











