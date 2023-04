Etude | KPMG évalue notre confiance dans l'IA

L'intelligence artificielle (IA) est devenue omniprésente dans la vie quotidienne et au travail.L'IA permet une innovation rapide qui transforme la manière dont le travail est effectué et dont les services sont fournis.Par exemple, les outils d'IA générative tels que ChatGPT ont un impact profond. Compte tenu des nombreux avantages potentiels et réels pour les personnes, les organisations et la société, l'investissement dans l'IA continue de croître dans tous les secteurs, les organisations exploitant les capacités de l'IA pour améliorer les prévisions, optimiser les produits et les services, accroître l'innovation, améliorer la productivité et l'efficacité, et réduire les coûts, entre autres applications bénéfiques.Toutefois, l'utilisation de l'IA présente également des risques et des défis, ce qui soulève des inquiétudes quant à la fiabilité des systèmes d'IA (y compris les données, les algorithmes et les applications). Ces inquiétudes ont été alimentées par des cas très médiatisés d'utilisation de l'IA qui se sont révélés biaisés, discriminatoires, manipulateurs, illégaux ou qui ont violé les droits de l'homme.Pour tirer parti des avantages de l'IA et du retour sur investissement de ces technologies, il faut conserver la confiance du public : les gens doivent être convaincus que l'IA est développée et utilisée d'une manière responsable et digne de confiance.L'acceptation et l'adoption durables de l'IA dans la société reposent sur cette confiance.KPMG a interrogé plus de 17 000 personnes dans 17 pays couvrant toutes les régions du monde : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Israël, Japon, Pays-Bas, Singapour et Royaume-Uni. Ces pays sont à la pointe de l'activité et de la préparation en matière d'IA dans leur région.L'échantillon de chaque pays est représentatif de la population sur le plan de l'âge, du sexe et de la répartition régionale. Nous avons interrogé les personnes interrogées sur la confiance et les attitudes à l'égard des systèmes d'IA en général, ainsi que sur l'utilisation de l'IA dans le contexte de quatre domaines d'application où l'IA est rapidement déployée et susceptible d'avoir un impact sur de nombreuses personnes : les soins de santé, la sécurité publique, les ressources humaines et les applications de recommandation aux consommateurs.L'étude fournit des informations complètes, actuelles et globales sur la confiance et l'acceptation des systèmes d'IA par le public, y compris sur les personnes de confiance chargées de développer, d'utiliser et de gérer l'IA, sur les avantages et les risques perçus de l'utilisation de l'IA, sur les attentes de la communauté en matière de développement, de réglementation et de gestion de l'IA, et sur la manière dont les organisations peuvent renforcer la confiance dans l'utilisation de l'IA. Elle met également en lumière ce que les gens pensent de l'utilisation de l'IA au travail, la compréhension et la connaissance actuelles de l'IA et les principaux facteurs de confiance dans les systèmes d'IA.