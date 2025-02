Etude | KPMG et France Fintech ont publié leur "Pulse" version 2025

La France est, comme souvent, dans une situation paradoxale en matière de finance innovante.Pionnière puisqu'elle a vu naître d’authentiques modèles alternatifs dès les années 90 (ZeBank, Boursorama, Cortal et autres) elle a par la suite pris un certain retard par rapport aux marchés anglo-saxons. Trois raisons principales à celui-ci : quasi inexistence à l’époque des indispensables ressources de capital risque, régulateur peu favorable aux start-up et enfin concurrence redoutable des grands acteurs de banque et assurance universels, en position d’oligopole.Tout cela a fortement évolué dans les trois registres : la France est désormais l’un des premiers bassins de capital risque en Europe, ses régulateurs-superviseurs ont fait un gros travail.Depuis une dizaine d’années, l’écosystème des fintech françaises s’est renforcé et s’appuie sur des atouts intrinsèques forts, parmi lesquels un gisement exceptionnel de compétences en matière de finance et de technologie de la donnée (algorithmes, IA, Web3), des infrastructures de premiers plans, une sphère publique engagée (BPI, État), un écosystème solidement structuré et animé et une présence de grands acteurs traditionnels très solides (banques, assureurs, Asset Managers).Même si la distribution directe connaît une croissance très rapide, une part importante et pour certains secteurs majoritaire (assurtech) du développement s’est réalisée au travers de partenariats fintech-grands établissements (plus de 2 000 partenariats), ceux ci touchant de plus en plus des sujets « coeurs » pour les deux parties (connaissance client, risques, etc).Le résultat des ces efforts est devant nous : avec plus de 1 000 entreprises couvrant l'ensemble des verticales des services financiers innovants, 14 licornes et 50 000 emplois, la fintech française est en tête de l’UE (deuxième de l’Europe géographique derrière le R.U.) et constitue le premier compartiment de la tech française.Elle a bien résisté au « trou d’air » de financement de 2022-23 et poursuit son développement, sa consolidation et sa viabilisation économiqueElle n’en reste pas moins confrontée à plusieurs défis, relevant d’ailleurs de sa croissance soutenue : atteinte de la taille critique, la reprise de l’internationalisation, financement des gros tickets, poursuite de la monétisation, consolidation, rétention des talents notamment.Les fintech doivent également faire face aux chocs réglementaires en cours et aux mutations technologiques profondes liées à l’IA et au Web3.Les services financiers s’internationalisent et nous faisons désormais face à des acteurs mondiaux (big tech américains et chinois, fintech anglo-saxonnes) d’une taille sans commune avec la nôtre.Il nous faut donc accélérer, conquérir notre jardin domestique, l’Europe, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics français et européens.Un défi exaltant.J’espère que ce document, rédigé conjointement avec les équipes de KPMG, dont la compétence en matière de finance innovante n’est plus à démontrer, vous intéressera !Alain Clot, Président de France Fintech