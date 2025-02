France Fintech et ses membres soutiennent le règlement européen FIDA

Le 28 juin 2023, la Commission européenne a proposé un nouveau cadre élargissant l’accès aux données financières en vue d'élaborer de nouveaux services : FIDA (Financial Data Access). Ce règlement, conçu en prolongement de la deuxième directive sur les paiements (DSP2), intègre les données de crédit, d’épargne et d’investissement, de retraite, d’assurance et de prévoyance. Il marque une nouvelle étape dans la stratégie d’innovation et de stimulation de la concurrence initiée par la Commission européenne. Mis en place conjointement avec la troisième directive sur les paiements (DSP3) et le règlement sur les services de paiement (RSP), cet ensemble constitue la base législative de l’Open Finance au sein de l’Union européenne (UE).



L ’Open Finance désigne un modèle dans lequel des données financières (banque, assurance et gestion d’actifs) sont utilisées par des prestataires agréés, sous le contrôle des autorités nationales, pour proposer des services innovants au client, avec leur consentement explicite. Ce système repose sur le constat que la donnée appartient au citoyen qui doit pouvoir l’utiliser pour accéder à de nouveaux droits, dans les domaines de l’assurance, la gestion d'actifs notamment.



L ’Open Finance est le fruit d’un processus entamé par l’Open Banking, initié en 2018 avec la deuxième directive sur les services de paiements (DSP2). Ce dispositif a instauré un partage sécurisé des données bancaires de paiement entre institutions financières et

fournisseurs agréés, via des interfaces informatiques (API) sécurisées. Les acteurs traditionnels et les fintech ont tiré profit de ces opportunités d’innovation, au bénéfice des particuliers et des entreprises (notamment les TPE et PME). L ’accès aux données bancaires facilite l’automatisation et la numérisation des chaînes de valeur, stimulant la concurrence et réduisant les coûts pour les établissements financiers. Cette baisse des frais doit en principe être répercutée aux utilisateurs. Par ailleurs, le déploiement de

fonctionnalités comme l’agrégation des comptes, la planification budgétaire et l’analyse transactionnelle améliore la qualité des services financiers et renforce l’inclusion financière. L ’Open Banking élargit en effet l’accès à des produits adaptés pour des populations jusque-là peu ou pas servies par les acteurs historiques.



La réussite de cette phase, y compris du point de vue de la sécurité des transactions, rend possible et souhaitable d’envisager un périmètre de données plus ambitieux.



France FinTech et ses membres expriment leur soutien au règlement FIDA et leurs recommandations pour une application efficace.