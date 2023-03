The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Entretien | Guillaume Bremond, Directeur des Investissements (CIO) "Perpetua Investment Group c'est une approche spécifique de l'investissement centrée sur la valeur et la réallocation dynamique du capital." Actionnaire de référence de multiples sociétés en Europe et dans la région MENA, Perpetua Investment Group se repose sur des principes d'investissement clairs et identifiés.



Entretien sous forme de questions/réponses avec Guillaume Bremond, Directeur des Investissements de Perpetua Investment Group, qui nous parle du portefeuille de sociétés qu’il accompagne, de sa vision de l’investissement, de Visiomed et de Metadvertise.

Perpetua Investment Group a été très actif depuis 2020 en investissant dans de nombreuses sociétés, pouvez-vous nous en dire plus sur votre groupe et sur votre stratégie d’investissement ?



Depuis 2020,



Dans tout ce que nous faisons, nous avons une approche proactive. Nous ne nous contentons pas d’investir passivement dans des sociétés. Derrière chaque société il y a un créateur, un leader et une force motrice. Nous devenons nous-mêmes une nouvelle force motrice en accompagnant les dirigeants des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous leur apportons une expertise opérationnelle, financière et entrepreneuriale. Nous créons de la valeur tout simplement.



En l’espace de trois ans, Perpetua Investment Group est une société privée d’investissement fondée et détenue par deux actionnaires, avant tout entrepreneurs dans l’âme, et avec une expertise financière de premier plan.Depuis 2020, Perpetua a déployé son capital via de nombreux investissements dans des sociétés dites « small & mid cap » en France, dans le reste de l’Europe et dans la région MENA. Nous investissons et accompagnons des sociétés ayant un potentiel de croissance fort, un modèle économique éprouvé avec une emphase sur la profitabilité et la génération de trésorerie, élément central de notre stratégie d’investissement. Nous intervenons également sur des situations spécifiques comme le soutien d’entreprises en difficulté avec un potentiel de retournement. Nous identifions des opportunités et des partenariats. Nous trouvons les bons points d’entrée sur des nouveaux segments et nouveaux marchés.Dans tout ce que nous faisons, nous avons une approche proactive. Nous ne nous contentons pas d’investir passivement dans des sociétés. Derrière chaque société il y a un créateur, un leader et une force motrice. Nous devenons nous-mêmes une nouvelle force motrice en accompagnant les dirigeants des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous leur apportons une expertise opérationnelle, financière et entrepreneuriale. Nous créons de la valeur tout simplement.En l’espace de trois ans, Perpetua Investment Group a réussi à se positionner dans différents secteurs d'activités parmi lesquels la gestion de patrimoine (Perpetua Wealth), le négoce de matières premières (Perpetua Energy), l’outdoor (Cocagne) et le luxe (Jaupin). Perpetua Investment Group est également l’unique investisseur du fonds luxembourgeois Perpetua Capital (ex Park Capital), contrôlant actuellement deux sociétés cotées sur Euronext Growth (Metadvertise et Visiomed Group) et ayant notamment des participations significatives dans les sociétés Euler (Big Data et IA), Minerva (AutoTech), Mursla (TechBio), Vera et Bymov (mode seconde-main).

C’est une stratégie que certains qualifierait « d’activiste » ? Activiste au sens premier du terme oui. À savoir tout mettre en œuvre, en tant qu’actionnaire partenaire et dans le respect des intérêts respectifs, pour accélérer et optimiser la feuille de route d’une société voire aider à en créer une nouvelle, plus ambitieuse et plus cohérente par rapport aux dynamiques de marché que nous pouvons identifier. Au-delà de notre activité au sein des sociétés que nous accompagnons, nous croyons avec humilité aux grands principes de l’investissement dans la valeur, principes développés par Benjamin Graham et David Dodd : la valeur d’une société doit refléter le montant de trésorerie qu’elle générera au cours de sa vie. Nous croyons donc aux sociétés pérennes, stables et aux cycles longs.

Quelle est la typologie de vos investissements ? Nous pouvons investir entre 2 et 25 millions d’euros dans une société pour une participation majoritaire ou une participation minoritaire dite « significative » avec une présence dans les organes de gestion. Nous n’avons pas de limite sectorielle et nous n’avons pas d’horizon de sortie prédéfini comme la plupart des sociétés d’investissement. Il faut avant toute chose comprendre les secteurs et les marchés dans lesquels nous entrons.



La monétisation de notre portefeuille se fait de manière opportuniste. Quand il y a un évènement de monétisation, notre capital est de nouveau majoritairement redéployé, d’où l’idée d’un cycle d’investissement perpétuel, principe directeur ayant fait émerger le nom de notre groupe : Perpetua.

Est-ce que les développements économiques et monétaires récents (hausse des taux, baisse des niveaux de valorisation des entreprises et volatilité des marchés actions, entre autres) impactent votre stratégie d’investissement et la manière dont vous déployez votre capital ? En effet, le contexte macroéconomique global est difficile mais il représente une suite logique aux 15 années d’argent « gratuit ». L’inflation que les banques centrales veulent combattre, elles l’ont créée en inondant le marché de liquidités pendant une période beaucoup trop longue. Elles ont également poussé, plus ou moins involontairement, la hausse significative des marchés actions et la hausse des valorisations des entreprises du secteur privé. C’était une aberration économique. Ce retour à la réalité semble brutal mais pour nous il ne change pas fondamentalement notre approche d’investissement décrite plus haut. Je vois énormément de sociétés et investisseurs mettre désormais la profitabilité au centre de leurs préoccupations. Ça a toujours été le cas au sein de notre groupe.

Vous êtes administrateur de la société Metadvertise qui a connu de profonds changements au cours des douze derniers mois. Pouvez-vous nous en dire plus sur les perspectives du groupe ? Oui Metadvertise a beaucoup évolué. Metadvertise (ex-Madvertise) était historiquement une société de technologie dédiée à la publicité sur mobile. Metadvertise a choisi de réorienter ses activités en cédant ses activités historiques au groupe néerlandais Azerion en juillet 2022. Metadvertise s’est ensuite repositionné vers le marché de la production audiovisuelle via l’acquisition de 51% des parts du groupe français Triple A / PM SA, acteur majeur de ce secteur en France et en Europe, en décembre 2022. C’est donc un repositionnement fort qui a été engagé. Le potentiel de croissance de Triple A / PM SA est grand avec de multiples films et projets prometteurs. La société est menée par une équipe expérimentée et talentueuse. Metadvertise a d’ailleurs annoncé que Triple A / PM SA a généré un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros et un EBITDA supérieur à 20 millions d’euros pour l’année 2022. La création de valeur est déjà tangible.

Pourquoi la société a-t-elle opté pour un changement de cap aussi drastique ? La publicité sur mobile est un marché attractif en termes de taille mais il est largement dominé par les grands acteurs internationaux du secteur Tech qui écrasent la concurrence et les marges. Il devenait difficile pour Metadvertise de continuer à grandir de manière rentable avec cette dynamique. A l’inverse nous pensons que l’audiovisuel est porteur car la demande de contenu a explosé pendant la période COVID-19. Les projets originaux et de qualité trouveront leur marché. La demande est forte et la création de contenu artistique n’est pas concentrée et « concentrable » dans les mains de quelques acteurs.

Vous êtes aussi administrateur et Président du Conseil d’administration de la société Visiomed. Encore une fois, beaucoup de changements sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de management et d’un Conseil d’administration entièrement renouvelé. En effet, Visiomed a beaucoup changé depuis avril 2022. Visiomed a désormais 3 centres de diagnostic Smart Salem à Dubaï, une joint-venture en cours d’incorporation en Arabie Saoudite et BewellConnect a uni ses forces avec Whealthy Care Solutions pour créer BEWELLTHY. Le travail des équipes a été phénoménal pour mettre en œuvre ces projets en si peu de temps.

Le périmètre de la société Visiomed a donc beaucoup changé. Quel est le modèle économique du groupe Visiomed et quelle est la suite après un tel changement de cap ? S’il y a eu effectivement de multiples changements de périmètre, Visiomed est aujourd’hui un groupe sain avec un modèle économique clair.

L’activité « Medical Fitness » (examen permettant l’obtention et le renouvellement d’un visa de résidence) des centres de diagnostic du groupe à Dubaï a connu une forte croissance de 47% en 2022. Ceci s’est traduit par une fréquentation moyenne de 330 patients / jour. En janvier 2023, le groupe a annoncé plus de 10 000 visites, soit une moyenne d’environ 460 patients / jour. La croissance est donc très élevée en 2023 et le groupe s’est équipé pour y faire face puisque ses 3 centres peuvent désormais accueillir jusqu’à 2000 patients / jour. Le potentiel de croissance embarquée sur le seul périmètre « Medical Fitness » à Dubaï est énorme.

Vous mentionniez le modèle économique ; chaque test de « Medical Fitness » rapporte au groupe une marge brute de près de 100 USD par visite (je parle en USD car le Dirham des EAU a une parité fixe avec le Dollar américain). Sur une base annuelle, il y a ensuite près de 8 millions USD de coûts fixes pour tout le groupe Visiomed. Le groupe est donc d’ores et déjà très profitable avec ce seul segment d’activité et plus le nombre de visites augmente plus les marges augmentent mécaniquement.



Vous voulez dire que la montée en puissance des centres du groupe Visiomed se fait à un coût marginal faible ? Oui la montée en puissance des centres se fait désormais sans devoir ajouter le moindre coût opérationnel et sans investissement (« capex ») supplémentaire. Le groupe Visiomed a financé ses ouvertures de centres via plusieurs leviers : une levée obligataire de 3.6m d’euros faite l’été dernier, le réinvestissement de ses profits et une ligne de crédit ouverte avec Emirates NBD dédiée à ces coûts d’ouverture. Les 3 centres sont maintenant ouverts et accueillent des patients. L’objectif est simplement d’en accueillir de plus en plus.

À titre illustratif, sur une base annualisée, 750 patients / jour, c’est plus de 10 millions USD d’EBITDA pour tout le groupe Visiomed, 1000 patients / jour c’est plus de 15 millions, 1500 patients / jour c’est plus de 30 millions et 2000 patients / jour c’est près de 45 millions USD d’EBITDA sur le seul segment « Medical Fitness ». Les gains de productivité et le fait que de plus grands centres mieux optimisés permettraient d’accueillir autant de patients chaque jour n’avaient pas forcément été anticipés. Les 3 centres du groupe peuvent générer 45 millions USD d’EBITDA. Ce que Visiomed pensait atteindre avec 6 à 7 centres (un EBITDA par centre de 7 millions USD avait été anticipé) peut être fait avec 3 centres. Le groupe a donc économisé entre 12 et 16 millions USD d’investissement.

On parlait plus haut de principes de l’investissement dans la valeur. Ce qui est intéressant pour le groupe Visiomed, c’est que le taux de conversion de cet EBITDA en flux de trésorerie est très élevé. En effet, il n’y a pas de variation de BFR significative sur les centres, les coûts de maintenance sont faibles et il n’y a pas d’impôt sur les sociétés aux EAU. Il y a donc une plateforme fantastique pour générer davantage de profits pour le groupe. Un EBITDA de 45 millions USD sur le périmètre existant de 3 centres à Dubaï se traduirait par une génération de trésorerie de l’ordre de 40 millions USD.

À Dubaï, le groupe Visiomed est donc devenu un acteur clé de ces tests de Medical Fitness permettant l’obtention et le renouvellement d’un visa de résidence. Quelles sont les autres opportunités dans cette géographie ? C’est une bonne question. S’appuyant sur un réseau de centres profitables, les équipes travaillent au quotidien sur des sujets de diversification. Le dernier centre ouvert il y a quelques jours proposera de nouveaux services comme les tests de médecine du travail (obligatoires pour plusieurs secteurs d’activité tels que la santé, la restauration et l’hôtellerie) et la prise de données biométriques (nécessaires notamment pour la délivrance de cartes d’identité). La stratégie est d’agréger tous les services adjacents dits de « for purpose medical screening » soit des tests médicaux rendus obligatoires par la régulation émirienne. C’est de la diversification horizontale.

Les équipes mettent aussi en place une diversification plus verticale. Le centre de Dubaï Knowledge Park propose ainsi des bilans de santé exhaustifs, communément appelés tests de longévité, mettant ainsi un premier pied dans l’univers de la prévention médicale.

Le groupe compte répliquer ce modèle « multiservices » et complètement intégré en Arabie Saoudite avec ses partenaires et demain dans d’autres pays du Moyen-Orient. La technologie de Visiomed lui donne un avantage certain en matière de traitement automatisé et digital de l’information et de la donnée, de fiabilité des examens et de vitesse d’exécution. Il faut donc attaquer de nouveaux marchés. Le besoin est immense.

Le Moyen-Orient est donc devenu une région de prédilection pour Visiomed ? Oui car cette région est en pleine croissance et la demande pour des technologies de santé innovantes et des centres de diagnostic automatisés est forte. Le PIB des EAU a connu une augmentation de 7.6% en 2022. L’Arabie Saoudite montre le plus fort taux de croissance parmi les économies du G20. Le Moyen-Orient tire son épingle du jeu par rapport aux autres grandes régions du monde et nous voyons de très nombreuses sociétés s’implanter dans les pays du Golfe, tous secteurs confondus.

Cela ne veut pas dire que Visiomed a délaissé la France et l’Europe. Les équipes travaillent sur des projets liés à la prévention médicale adaptés aux marchés européens visant à intégrer le meilleur des technologies des centres de diagnostic du groupe et de BEWELLTHY.

Visiomed pourrait donc à terme dégager des excédents de trésorerie significatifs. Comptez-vous rétribuer une partie des profits à vos actionnaires ? Ce sont des sujets de management et de conseil d’administration et qui ne relèvent pas exclusivement de mon appréciation. Cela dépendra également du niveau de valorisation du groupe. Je suis intimement convaincu que Visiomed tient un modèle économique et un positionnement produit/géographique extrêmement pertinent qui lui permettra de générer des profits élevés et surtout récurrents. On en voit déjà les fruits aujourd’hui. Une politique de redistribution via des dividendes ou un programme de rachat d’actions seront évidemment sur la table en l’absence d’opportunités de croissance externe pertinentes.

Le cours a été très volatile. En tant que praticien de la théorie de la valeur, que pensez-vous de la valorisation du groupe Visiomed ? Le travail effectué à court terme a été valorisé en 2022. Visiomed était une société en dans une situation financière difficile. Aujourd’hui le plan de croissance de Visiomed, notamment au Moyen-Orient, est tangible et à dérouler sur le long terme. La méthode de valorisation fondamentale pour une société rentable, de surcroît en croissance, reste le DCF. Sur la base d’un DCF, j’estime personnellement (et ce n’est pas une recommandation d’investissement) que Visiomed est largement sous valorisée car c’est une société qui est à la fois en très forte croissance et profitable, ce qui est généralement antinomique dans le monde de l’entreprise.

Vous êtes très optimistes sur le futur du Moyen-Orient et sa dynamique économique. Cela signifie-t-il que Perpetua déploiera davantage de capitaux au Moyen-Orient ? Absolument. Nous avons des équipes de qualité basées ici et nous explorons de nombreuses opportunités.



Guillaume Bremond est diplômé Grande Ecole de l'EDHEC et est également titulaire d'un Master of Science en finance d'entreprise.

