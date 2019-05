Edenred Capital Partners, prend une participation dans Fretlink

Edenred Capital Partners investit dans des projets innovants à fort potentiel de croissance en lien avec l’activité d’Edenred. L’objectif est d’enrichir l’écosystème du Groupe en développant des synergies créatrices de valeur mutuelle avec les sociétés soutenues.



Fretlink, la treizième entreprise soutenue par Edenred Capital Partners, connecte les chargeurs industriels au plus grand réseau de transporteurs régionaux d’Europe, à travers un nouveau standard d’organisation du transport routier de marchandises. Grâce à sa plateforme technologique innovante, la start-up initie la transition du secteur vers les usages de demain et vise à améliorer la performance de ses acteurs via une approche globale, en lien avec les véritables enjeux du marché.



Véritable orchestrateur de flux, la plateforme de Fretlink apporte des recommandations basées sur l’analyse des données de transport, automatise les process opérationnels et adopte une approche globale des coûts de transport et des organisations, permettant ainsi aux donneurs d’ordre européens de sécuriser, piloter et optimiser leur plan de transport, et d’améliorer la performance globale de leur supply chain.



Fretlink se distingue par ailleurs par son rôle de partenaire vis-à-vis des transporteurs, leur permettant de pérenniser et développer leur activité en leur offrant de nouvelles opportunités de développement grâce à un accès facilité au marché, mais aussi à un ensemble de nouveaux outils pour améliorer leur performance et faire valoir leur qualité de service.



Fondé en 2016 à Paris, Fretlink connecte déjà 400 entreprises expéditrices clientes régulières telles que P&G et Candia (Groupe Sodiaal), à 5000 sociétés de transport à travers l’Europe et a atteint un volume d’affaires de 15 millions d’euros en 2018.



Cette nouvelle levée de fonds, après un premier tour de table en seed en 2016 et une série A en avril 2017, permettra à Fretlink de financer son développement à l’international et d’enrichir sa solution, en créant notamment une plateforme de services visant à apporter aux transporteurs européens un panel d’avantages commerciaux et de services qui leur permettront de pérenniser et développer leur activité. L’achat de camions, d’équipements et accessoires à prix réduits, l’optimisation de la gestion des frais de carburant, l’accès à des services facilitant le quotidien des chauffeurs figureront parmi les avantages qui seront proposés sur cette plateforme.



Edenred, acteur mondial dans le domaine de la mobilité professionnelle



Edenred est l’un des leaders mondiaux sur le marché de la mobilité professionnelle avec plus de 35 solutions déployées dans 20 pays. Le Groupe a notamment développé une large expertise en matière de cartes-carburant, fort de plus de 20 ans d’experience en Amérique latine et accélérant son développement en Europe et en Asie.



Ce nouvel investissement renforce l’écosystème déjà important d’Edenred dans le domaine du transport routier en Europe avec sa filiale UTA, deuxième acteur paneuropéen spécialisé dans les cartes-carburant multi-enseignes, les solutions de péage et de maintenance. Il permettra également au Groupe d’affiner son expertise sur ce secteur en pleine transformation.



« Acteur majeur du marché de la mobilité professionnelle en Europe et dans le monde, Edenred, via sa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, est heureux de contribuer au développement de Fretlink, une entreprise prometteuse qui a su mettre en place rapidement une plateforme efficace pour fluidifier le marché à fort potentiel du transport de marchandises européen et contribue à inventer la mobilité professionnelle de demain » déclare Philippe Dufour, Directeur général des Investissements alternatifs d’Edenred.



« Notre priorité à travers le lancement de notre plateforme de services est d’accompagner les transporteurs régionaux européens dans la pérennisation et le développement de leur activité, en leur donnant accès à des flux adaptés et rémunérateurs, mais également à un panel de services à des conditions avantageuses. La transformation des modèles et des usages est profonde et nous avons toujours été convaincus que c’est en collaborant avec les experts du secteur que nous parviendrons à initier le changement. Nous nous réjouissons aujourd’hui de voir Edenred Capital Partners rejoindre l’aventure Fretlink pour contribuer à bâtir le transport routier de demain », déclare Paul Guillemin, Co-Fondateur de Fretlink.



