Accueil Envoyer Imprimer Partager Ecommpay s'associe à GoCardless pour ajouter le prélèvement bancaire à sa gamme de méthodes de paiement GoCardless, société de paiements bancaires et Ecommpay, prestataire de services de paiement international et acquéreur direct de cartes au Royaume-Uni et en Europe, ont annoncé un partenariat qui permettra à ce dernier d'ajouter le prélèvement bancaire pour renforcer son offre de paiement.

La collaboration permettra aux entreprises d'accéder aux paiements bancaires dans plus de 25 pays directement au sein de la plateforme Ecommpay.

Grâce à GoCardless Embed, une intégration en marque blanche, les commerçants d'Ecommpay seront bientôt en mesure de puiser dans les capacités de prélèvement bancaire de plus de 25 pays au sein d'une plateforme qu'ils connaissent déjà et en laquelle ils ont confiance. Cela les aidera à se développer sur leurs marchés existants tout en leur donnant la possibilité de s'étendre à de nouvelles verticales et à des cas d'utilisation où les paiements bancaires sont préférés.



Fort d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine des paiements en ligne, Ecommpay donne accès à plus de 100 méthodes de paiement alternatives et à des paiements de masse, ainsi qu'à une solution de paiement Open Banking sophistiquée par le biais d'une plateforme propriétaire unifiée. Ce partenariat permettra d'ajouter les paiements bancaires à la gamme complète de moyens de paiement d'Ecommpay.



Selon une étude de GoCardless, les prestataires de services de paiement (PSP) doivent continuer à innover pour rester compétitifs et fidéliser leurs clients. Un plus large choix en matière de paiement a été cité comme une priorité absolue : 31% des commerçants interrogés seraient prêts à payer davantage leur PSP pour une plus large gamme de méthodes de paiement. Plus d'un tiers des entreprises (35 %) souhaitent par ailleurs que leur PSP propose le prélèvement bancaire et plus d'un quart (27 %) qu'il offre l'Open Banking ou d'autres options de paiement bancaire. Arthur Ribakovs, directeur des partenariats financiers chez Ecommpay, a déclaré : « Chez Ecommpay, nous nous efforçons toujours de repousser les limites de la fintech et de l'innovation en matière de paiements. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de permettre les paiements par carte, via l'Open Banking et maintenant par prélèvement bancaire via notre propre plateforme unifiée, ce qui nous permet de mieux répondre aux besoins et aux souhaits de nos commerçants.

Nous continuons également de conclure des partenariats solides afin d'offrir le meilleur service possible à nos commerçants, qu'il s'agisse de l'extension de notre offre Open Banking ou de notre partenariat avec GoCardless pour les capacités de prélèvement bancaire. Grâce à l'intégration unique d'Embed, nous pouvons améliorer notre suite de paiements leader sur le marché pour continuer de répondre aux attentes de nos clients, voire même de les dépasser, en matière de choix de paiement à l'échelle internationale ».

Deepak Colluru, directeur de la gestion des produits pour GoCardless Embed, a déclaré : « L'accès à une large gamme de méthodes de paiement est désormais une priorité absolue pour les entreprises et les PSP doivent donc suivre le mouvement. En ajoutant le prélèvement bancaire à sa plateforme et en diversifiant les choix de paiement, Ecommpay reste à la pointe du progrès.

« Nous sommes fiers de soutenir Ecommpay par le biais de GoCardless Embed, en augmentant sa vitesse de mise sur le marché alors que l’entreprise élargit son offre. Et nous sommes encore plus enthousiastes à l'idée d’offrir les avantages des paiements bancaires à des milliers d'entreprises, en les aidant à gagner et conserver des clients, à économiser du temps et de l'argent, et à être payées à temps ».



Le nouveau produit de prélèvement bancaire d'Ecommpay, activé via l'intégration en marque blanche de GoCardless Embed, sera disponible au premier trimestre 2024.

A propos de GoCardless

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

GoCardless est une entreprise globale de paiement bancaire. Nous aidons plus de 85 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, à collecter des paiements récurrents et ponctuels, et ce sans qu’elles aient à courir après, sans stress et sans frais élevés. Chaque année, GoCardless traite plus de 35 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Notre acquisition de Nordigen signifie que nous permettons également aux entreprises de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à un accès facile aux données des comptes bancaires. Notre siège social est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Lettonie et aux États-Unis.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Mangopay et Aria nouent une alliance Nomination | May nomme Bertrand Boustany Chief Technology Officer Navan, ex-TripActions lance Navan Connect en Europe