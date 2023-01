EDF choisit CCH Tagetik de Wolters Kluwer pour optimiser ses processus de gestion

Wolters Kluwer un leader mondial de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services, annonce aujourd'hui son contrat avec EDF, premier producteur et fournisseur d’électricité en Europe. Le groupe français a retenu d’offre la solution de gestion et de planification CCH® Tagetik, dans le cadre d’un appel d’offre, pour renforcer ses services financiers et accompagner sa transformation digitale.



De nombreuses initiatives ont été lancées et portées par les équipes EDF DSIT autour du pilotage de la performance économique ces dernières années, afin d’accompagner la transformation numérique du groupe. Dans le cadre du projet 1Fin'IT, la DSIT ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa feuille de route stratégique et se donne de nouveaux défis : optimiser la gestion de la performance financière de l'entreprise en rationalisant le cycle budgétaire, en industrialisant ses pratiques et en modernisant ses outils.



“Nous avons choisi la solution CCH Tagetik®, appuyée de Valoptia.ABC (Valoptia Activity Based Costing), pour renforcer l’efficacité de la gestion économique au sein de la Direction Informatique. Les équipes financières et opérationnelles de EDF DSIT pourront ainsi gérer tous les aspects du Corporate Performance Management (CPM) et du costing des coûts IT, au travers d’une seule et unique plateforme.” explique Clément FLEISCH, chef de projet EDF DSIT.



La solution CCH Tagetik® mise en œuvre permet aux entreprises d'aller au-delà de la planification des coûts en connectant des données financières et opérationnelles granulaires afin de réaliser un suivi plus régulier et plus fin. Elaboration budgétaire, reporting, costing et analyse de rentabilité par produits sont autant de composantes de la solution retenue. Avec CCH Tagetik®, EDF sera en mesure d'obtenir des prévisions plus précises et d'anticiper le changement avec plus d'agilité.



“Nous sommes ravis que EDF ait choisit CCH Tagetik pour accompagner l'optimisation du pilotage de sa performance économique. Avec un gain de temps considérable à la clé, les équipes de la Direction des Services IT d'EDF pourront se consacrer aux tâches à plus forte valeur ajoutée et être de véritables partenaires du pilotage stratégique de l’entreprise. » déclare Vincent SALMON, VP Operations Manager CCH Tagetik France, Wolters Kluwer.



