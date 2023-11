Accueil Envoyer Imprimer Partager Distingo Bank s'ouvre à l'Espagne et aux Pays-Bas avec la plateforme d'investissement Raisin Distingo Bank, l’activité dépôts de Banque Stellantis France, poursuit son développement européen après s’être lancée en Allemagne au mois de juin dernier. Toujours avec l’appui de la plateforme Raisin, le spécialiste de l’épargne en ligne fait son entrée en Espagne et aux Pays-Bas. Deux nouveaux pays au sein desquels les épargnants pourront désormais souscrire à son livret dont le taux standard est aujourd’hui fixé à 3,1%.

Distingo Bank, forte de son succès sur le marché français et après un démarrage réussi en Allemagne, où elle compte déjà 12 000 clients en seulement 5 mois d’existence, a décidé de faire évoluer sa collaboration avec la fintech Raisin.

Les deux partenaires proposent dès aujourd’hui, en Espagne et aux Pays-Bas, une alternative aux produits des banques traditionnelles pour que les épargnants puissent bénéficier d’un placement sécurisé et particulièrement rentable. Un produit dont l’ouverture et les dépôts en ligne (souscription minimum de 1€ et dépôt maximum de 100 000 €) seront à la fois simples et rapides grâce aux fonctionnalités de Raisin.



Sarah Zamoun, directrice de Distingo Bank :

« Ce lancement est une nouvelle étape capitale dans le développement européen de Distingo Bank. Toujours aux côtés de notre partenaire Raisin, dont l'expertise et la solidité ne sont plus à prouver, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer notre livret à de plus en plus d’épargnants européens. En Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas, nos clients doivent plus que jamais compter sur des placements performants et garantis ».



Eelco Habets, directeur général de Raisin Pays-Bas :

« La collaboration entre Distingo Bank et Raisin est cohérente.

D’une part, Distingo Bank peut facilement entrer sur le marché néerlandais de l'épargne grâce à Raisin, et d’autre part, les épargnants néerlandais bénéficient d'un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que celui des banques.

En entrant sur ce marché, Distingo Bank fait jouer la concurrence et c’est essentiel pour que les épargnants puissent tirer le meilleur parti de leur placement ».



Monica Pina Alzugaray, directrice de Raisin Espagne :

« Raisin et Distingo Bank partagent le même intérêt pour l'innovation et le même objectif d'apporter de la valeur aux épargnants européens. L’Espagne est l’un des plus grands marchés d’épargne en Europe et s’ouvre aux solutions d’épargne digitales. En travaillant ensemble, nous profitons de ce marché, grâce à nos connaissances et nos expériences respectives ».

A propos de Distingo Bank :

Lancée en 2013, Distingo Bank est l’activité dépôts de Banque Stellantis France. Elle propose des solutions d’épargne 100 % en ligne, dotées de taux de rendement parmi les plus élevés du marché : le Livret d’épargne, les Comptes à terme et le Compte à terme Green. Les fonds servent directement à financer les projets des souscripteurs et, indirectement, les crédits octroyés aux particuliers pour l’achat de certains véhicules du groupe Stellantis.

Un placement utile et performant qui s’inscrit dans un cercle vertueux pour soutenir l’économie réelle.

A propos de Raisin :

Raisin est pionnière dans le domaine de l'épargne et de l'investissement.

Fondée en 2012, la fintech a commencé par ouvrir le marché des dépôts et des investissements aux consommateurs dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, un marché qui représente plus de 95 milliards de dollars.

Aujourd'hui, Raisin sert plus d'un million de clients sur ces trois marchés en proposant non seulement des produits d'épargne, mais aussi une multitude de produits d'investissement et de retraite. Ce qui fait de la fintech berlinoise, l'un des principaux acteurs des marchés mondiaux de l'épargne et de l'investissement. Les épargnants bénéficient d’un grand choix de produits attractifs et ont la possibilité de déplacer leur argent librement.

En outre, les prestataires de services financiers bénéficient de solutions de marché de premier ordre pour leurs clients, et les banques ont un meilleur accès aux financements de détail.

Raisin exploite ses propres places de marché B2C en Europe sous les marques Raisin, WeltSparen et ZINSPILOT et aux États-Unis sous la marque SaveBetter. En Allemagne, la société propose des produits d'investissement et de retraite basés sur les ETF, ainsi que des investissements en Private Equity et Crypto, en plus des produits d'épargne.

Raisin travaille avec plus de 400 banques et prestataires de services financiers dans plus de 30 pays. Raisin dispose de 38 milliards d'euros d'actifs sous gestion et a gagné plus de 850 millions d'euros pour ses clients dans le monde entier.

Raisin est soutenu par des investisseurs internationaux renommés tels que btov Ventures, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Greycroft, Headline, Index Ventures, Kinnevik, Latitude Ventures, Orange Ventures, PayPal Ventures, Thrive Capital, Top Tier Capital Partners, Ribbit Capital, Vitruvian Partners et M&G. La société a des bureaux à Berlin, Francfort, Hambourg, Madrid, Manchester et New York.

