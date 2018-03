Deutsche Bank : nomination d’Emmanuel de Rességuier

Emmanuel de Rességuier est nommé Responsable mondial de l’activité de Conseil en gestion de trésorerie pour la clientèle assureurs, secteur public et pensions. Il a pour mission de développer et coordonner la couverture de grands clients institutionnels dans le cadre de la gestion de liquidités, du fonds de roulement, de l'efficacité opérationnelle, et de la digitalisation. Emmanuel de Rességuier dirigeait depuis 2006 les activités de banque transactionnelle (Global Transaction Banking, GTB) de Deutsche Bank en France.



Il avait également la responsabilité du service Trade Finance and Cash Solutions, en charge des sociétés financières non bancaires (NBFI) pour la région Europe Moyen-Orient Afrique depuis 2011. Deutsche Bank est aujourd’hui un acteur de tout premier rang en France dans les activités de cash management et de trade finance, aussi bien pour la clientèle domestique qu’internationale. La mise en place du SEPA a notamment permis à de grands clients français de bénéficier des atouts du premier « clearer » mondial en euros : une plateforme robuste, un réseau très développé et une expertise incomparable dans les projets de centralisation et d’automatisation. Emmanuel de Rességuier a rejoint Deutsche Bank en 2006. Il était précédemment Responsable du Cash Management en Allemagne à la Société Générale entre 2001 et 2004, avant d’en diriger la Direction des Services Bancaires au Royaume-Uni jusqu’en 2006. Il a débuté sa carrière en 1992 en tant qu’auditeur et contrôleur au siège de la Société Générale à Paris.



Basé à Paris et à Londres, il est rattaché à Shahrokh Moinian, Head of Trade Finance / Cash Management Corporates - Global Solutions. Emmanuel de Rességuier (45 ans) est titulaire d’un Executive MBA de Kellogg School of Management (Etats-Unis) et Otto-Beisheim Graduate School of Management (Allemagne), et est diplômé de l’ E.S.L.S.C.A, Paris.



