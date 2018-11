Dématérialisation : DPII EDC est intégré à l'offre ERP de Divalto

Divalto fait confiance à DPii



Fort de plus de 30 ans d'expérience dans son secteur DPii a été choisi par Divalto pour venir compléter son ERP Divalto infinity. Les utilisateurs de Divalto infinity peuvent maintenant dématérialiser les factures clients ; notamment à destination des services publics via le portail Chorus Pro avec un suivi jusqu'à la mise en paiement. Chorus Pro est aujourd'hui la norme française obligatoire pour toutes les entreprises dématérialisant des factures à destination d'un service de l'état. Leurs certifications ISO 9001 et GS1 ont également convaincu Divalto de faire confiance à DPii et à ses solutions SaaS EDC en datacenters français ISO 9001 et 27001.



« Aujourd'hui, la dématérialisation des factures devient une des préoccupations principales des PME notamment à cause des échéances liées à CHORUS PRO qui accélèrent le processus. Nous avons donc souhaité nous associer à l'éditeur le plus à même de compléter notre solution et ainsi répondre parfaitement aux attentes de nos clients et distributeurs. DPii s'est imposé très naturellement de par la simplicité et la puissance de sa solution, mais aussi pour les qualités et valeurs que nous avons en commun. » annonce Vincent Laurain, Directeur Marketing produits ERP Divalto infinity.



De plus, la solution EDC est certifiée au collège 1 de la FNTC (Fédération des Tiers de Confiance du Numérique). DPii Telecom & Services est tiers de confiance sur la signature électronique RGS ** et concentrateur Chorus Pro, un argument supplémentaire pour Divalto de faire confiance à l'éditeur.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle collaboration. Divalto a particulièrement apprécié la dimension de notre entreprise à taille humaine, qui reste réactive et particulièrement souple pour s'adapter à ses besoins comme pour le traitement RGPD des informations clients. Aujourd'hui avec de premières signatures significatives, nous démontrons la force de notre solution, à même d'accompagner de grands groupes dans leur besoin en dématérialisation. » explique Pierre Patuel, co-fondateur de DPii.

Concrètement, quels sont les changements pour la solution Divalto infinity ?



Divalto infinity intègre désormais les fonctionnalités d'horodatage, signature électronique et d'archivage (coffre-fort numérique) grâce à la solution EDC de DPii Telecom & Services.

Sur la facturation clients, l'ERP Divalto infinity se charge de la génération et de l'envoi des factures PDF ainsi que des métadonnées. EDC prend le relais grâce à ses plateformes numériques qui utilisent des matériels de sécurité (HSM) qui permettent de stocker près de 7000 certificats de signatures numériques RGS**.



Grâce à cette certification, les entreprises n'ont plus besoin de réaliser une piste d'audit fiable (vérification de l'authenticité, de l'origine, de l'intégrité et de la lisibilité des factures). Le connecteur EDC se charge de la transmission des documents au(x) destinataire(s) : diffusion sécurisée multicanale des documents dématérialisés (e-mail sécurisé HTTPS, téléchargement, EDI, CHORUS, CPA pour les bulletins de salaires 50 ans, courrier postal).



Enfin, EDC assure l'archivage sécurisé des documents pour les conserver dans leur intégrité dans un coffre-fort numérique Z42-013 (conforme pour les factures clients avec une durée légale de 10 ans de conservation du document).



À propos de DPii Télécom & Services :

Créée en 1986, la société française DPii Télécom & Services propose une gamme complète de solutions dédiées aux projets sécurisés de dématérialisation entrante et sortante, d'archivage et de télécommunications. La société est à l'origine de la gamme de solution DPii EDC, logiciel sécurisé et simple d'utilisation qui répond à tous les besoins de dématérialisation automatisée à travers différents modules. Proposé en mode SaaS, DPii EDC permet également l'horodatage, la signature, la traçabilité, l'archivage légal ou le coffre-fort électronique. La qualité des solutions et services proposés par DPii Télécom & Services s'appuient sur de nombreuses certifications légales pour la France et l'international (ISO 9001 :2008, IHEDN - Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale -, membre de la FNTC, solution labellisée GS1, etc.).???DPii dispose par ailleurs de deux bureaux de représentation à Bruxelles et un au Luxembourg.

L'entreprise bénéficie d'un rayonnement international avec des clients présents en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Aujourd'hui plus de 500 entreprises lui font confiance, ainsi qu'à ses partenaires distributeurs, dont : Aéroport de Bordeaux, BONFIGLIOLI, LAGRANGE VOYAGES, LABORATOIRE CERBA, GUISNEL Transports, Franprix Leader Price, MILER, TITANOBEL, EXPRESS MAREE, GFA CARAIBES, SICLI, YAMAHA, VOLVO CAR, etc.

dpii-telecom.com/



A propos de Divalto :

Divalto est éditeur de logiciels de gestion ERP (Divalto infinity) et CRM (SwingMobility) pour PME et ETI de tous secteurs d'activité.

Créé en 1982, est le champion français de l'ERP pour PME-PMI et ETI. Son offre ERP ainsi que ses solutions de mobilité et de portails collaboratifs sont fortement personnalisables, puissantes et s'adaptent à tous les secteurs d'activité (industrie, négoce, services, etc.).

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de performance. Autour d'une équipe intégrée de 230 personnes, de plus de 100 partenaires VAR labélisés distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails collaboratifs. Présent à l'international, via son réseau de partenaires et ses comptes clients, le groupe possède également des filiales en Suisse, en Allemagne et au Canada (Montréal) pour desservir l'Amérique du Nord.

divalto.com