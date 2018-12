De Pardieu Brocas Maffei conseille FINALCAD dans le cadre de sa levée de fonds de 40M$

Ce nouveau tour de table permettra à la société d’accélérer considérablement ses opérations en Europe et en Asie, parallèlement à l’accélération du déploiement de son application conçue pour la mobilité sur le terrain.



Aux côtés des investisseurs français existants Serena, Aster et CapHorn Invest, de nouveaux fonds d'investissement internationaux rejoignent FINALCAD. Ces nouveaux investisseurs sont le fonds européen de premier plan Draper Esprit, le fonds global de capital-risque Cathay Innovation, ainsi que Salesforce Ventures, le véhicule d’investissement de Salesforce, le leader mondial du CRM.



FINALCAD était conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Cédric Chanas, associé, et Anne Febvre pour les aspects corporate, et de Nadine Gelli, associée, et Chloé Herbet pour les aspects de droit fiscal.



Draper Esprit et Cathay Innovation étaient conseillés par le cabinet Volt Associés dont l’équipe était composée de Lucas d’Orgeval, associé, et Hervé Bied-Charreton.



Salesforce Ventures était conseillé par le cabinet Orrick UK à Londres avec Shawn Atkinson, Partner, et Stephen Tallon.



