Datacross casse les codes en proposant une solution digitale 5-en-1 qui booste la productivité des Assets Managers Crise sanitaire, guerre en Ukraine, accélération du réchauffement climatique selon le GIEC, essor de la silver économie, transition technologique massive avec l'avènement du tout digital...

Face à un contexte mondial complexe et aux Bourses européennes qui se révèlent plus volatiles que jamais (source), les investisseurs (personnes physiques ou morales) peinent à identifier les placements rentables.



Ils sont alors de plus en plus nombreux à faire appel à des Assets Managers pour faire fructifier leurs capitaux. Selon l'OCDE, ces sociétés de gestion de portefeuilles s'occupaient déjà de plus de 100 000 milliards de capitaux fin 2020, soit 36% de l'ensemble des fonds gérés dans le monde.



Or, paradoxalement, les Assets Managers manquent d'outils adaptés pour effectuer vite et bien toutes leurs publications. Actuellement, leurs rapports financiers sont réalisés :

• Soit de façon manuelle, via des logiciels de PAO (ex. : InDesign) ;

• Soit via des logiciels qui n'ont pas été conçus pour répondre spécifiquement à leurs problématiques.



Dans ce contexte, un groupe français casse les codes en proposant Datacross, un outil innovant 5-en-1 qui va notamment permettre à tous les Assets Managers :

1. D'automatiser la création, dans un minimum de temps, de volumes considérables de PDF ;

2. De bénéficier en même temps d'outils performants de contrôle et de prise de décisions.

Datacross est notamment plébiscité par Rothschild Martin Maurel et par Carmignac Gestion, son plus ancien client : la solution est parfaitement implantée dans leur écosystème depuis une dizaine d'années.



Gagner du temps et faire des économies, grâce à une solution 100% conçue pour les Assets Managers

Comment traiter des informations à actualiser en continu, issues de multiples sources, qu'il va ensuite falloir diffuser sur une multitude de canaux auprès de différents destinataires ?



Au quotidien, les Assets Managers doivent relever de multiples défis pour communiquer en temps réel. Leurs supports de communication, soumis à des réglementations variées, doivent notamment être adaptés en fonction des zones géographiques ciblées et des profils des clients (ex. : monopays multilingues, multipays monolingue...).



En parallèle, pour éditer des rapports de qualité, il faut aussi gérer de nombreux intervenants (marketing, juridiques, traducteurs, webmaster, imprimeurs, etc.).



Autant dire que plus il y a d'actifs à gérer, plus la communication vire au casse-tête ! Certains professionnels tentent de se digitaliser mais, faute de trouver des solutions adaptées, ils perdent beaucoup de temps, de ressources et de budget.



D'où l'intérêt de Datacross, un outil dont la vocation première est de générer en masse des documents HD multilangues, multipays et multidevises. Il offre ainsi un niveau élevé de paramétrage et donc de personnalisation.



Xavier Van den Koornhuyse, le fondateur, souligne : "Parce que nous avons acquis en 10 ans une très forte expertise du métier de gestionnaire d'actifs financiers, nous sommes capables d'anticiper et d'être une force de propositions. Avec, toujours, la volonté d'améliorer notre service et la satisfaction de nos clients."



Une communication opérationnelle à 360°



Datacross peut digitaliser la production et la diffusion multicanale de la plupart des supports de communication utilisés par les grosses sociétés de gestion de portefeuilles : publications financières, rapports (hebdomadaires, mensuels, trimestriels), fund level fact sheet, dépliants ou rapports de performance, KIID (Key Investor Information Document), product sheet...



Traiter en quelques clics les situations les plus complexes



Directement inséré dans l'écosystème du système d'information, Datacross va permettre notamment de :

• Modifier automatiquement un tableau ou créer un graphique à partir des nouvelles données importées ;

• Traduire rapidement et de façon efficace un document grâce à une gestion de A à Z du processus multilangues (textes, prestataires et validation) ;

• Corriger rapidement des documents de façon transversale (tous les documents concernés, dans plusieurs langues et pays différents), via les champs dynamiques ;

• Exporter les plaquettes et tous les documents en version numérique (standard, SD) ou déjà prêts pour l’impression offset (haute définition, HD) ;

• Produire des pages web hautement dynamiques ;

• Offrir une plateforme extranet pratique et pilotable par une seule personne ;

• Envoyer des notifications personnalisées et segmentées de façon automatique ;

• ...



Xavier Van den Koornhuyse précise : "Datacross est une solution mature, évolutive et modulable qui booste la productivité tout en réduisant les coûts et les erreurs. Les équipes sont aussi beaucoup plus motivées, puisqu'elles évitent les tâches à faible valeur ajoutée."



Une garantie de fiabilité



Datacross, c'est aussi la sécurité ! Toutes les données sont protégées par la mise en place de solutions fiables : https et installation d’un LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).



Ainsi, seuls les utilisateurs authentifiés et déclarés dans le protocole peuvent accéder à la plateforme. Grâce à la gestion précise des droits administrateur, ils n'auront accès qu'aux parties et aux langues qui les concernent.



À propos de Datacross et de son fondateur

Dirigé par Xavier Van den Koornhuyse, gérant d’une agence digitale avec plus de 20 ans d'expérience, Datacross est né en 2011.

Parce qu’il a accompagné la transformation digitale de plusieurs compagnies d’assurance (notamment des mutuelles santé) et de la finance, Xavier Van den Koornhuyse décida de proposer une solution élargie à Carmignac gestion, un important acteur de l’Asset Management.



"J'avais identifié des besoins et des similitudes permettant d'apporter une réponse à de réelles problématiques terrain."



La construction du noyau du logiciel va prendre 2 à 3 ans, car le challenge est particulièrement complexe : au début, les datas sont éparpillées et non compilées sous forme de flux XML. Xavier Van den Koornhuyse a donc dû s’adapter jusqu’au jour où les flux XML ont été pleinement exploitables.



Ensuite, le logiciel est amélioré au fil des années afin de proposer des fonctionnalités ultra-performantes, telles que la publication automatique de documents PDF multilangues et multipays.

Construit autour d’une architecture Cloud, Datacross se décline en mode Saas depuis 2013. Il existe aussi une version de Datacross spécialement conçue pour le secteur de la Finance et de l’Asset Management : Datacross Finance.

En 2022-2023, une innovation apportera également davantage de souplesse dans la création de leur modèle financier.



Les (grands) petits plus

• Une connaissance à 360° de la communication opérationnelle ;

• Plus de 20 ans d’expérience de la chaîne de valeur relationnelle unissant les marques à leurs clients ;

• Une véritable expertise dans la digitalisation des process des organisations ;

• Une technologie de pointe : Datacross est une filiale de la SSII Web Digitalcube experte en open source depuis 2003.



Pour en savoir plus

Datacross Essentiel, la solution adaptative pour les entreprises : https://www.datacross.fr/solutions/datacross-essentiel/

Site web : https://www.datacross.fr/



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Akoya et IPSOS présentent la 2ème édition du Baromètre Human Transformation Index 2022 Europe : Faciliter l'accès des investisseurs aux informations sur les sociétés Tendances des casinos en ligne en 2022