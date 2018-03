DAF et comptables 2.0 : en quête du prévu absolu

Des comptables bien lotis, matériellement parlant



Dans l’ensemble, les DAF et comptables se disent plutôt satisfaits de leurs conditions de travail ainsi que des ressources mises à leur disposition dans le cadre de leur mission. 93% estiment ainsi disposer de solutions informatiques adaptées, et 89%, de solutions logicielles satisfaisantes.



Pour autant, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Hélas, non. Car cette satisfaction globale cache deux autres tendances, pour les départements comptables et financiers.



Première tendance : toute dépendance étant néfaste, l’interruption ou dysfonctionnement du ou des solutions comptables se classe sans surprise au rang de pire cauchemar des DAF et comptables (47%), presque à égalité avec la perte de leurs données (46%), autre angoisse liée à l’usage des logiciels.



Une profession en pleine évolution, contrainte de s’adapter



C’est la deuxième tendance : le satisfecit affiché à l’égard des outils n’est plus de mise en ce qui concerne les processus. La majorité des DAF et comptables interrogés estiment en effet que certains processus au sein de leur service pourraient être améliorés. C’est le cas notamment de l’organisation du travail quotidien, dont 72% des sondés estiment qu’elle pourrait être sujette à amélioration, ou de l’organisation du département en général, selon 70% d’entre eux. Dans le détail, les DAF, responsables de ces services, sont plus nombreux à estimer que des améliorations sont possibles dans ces domaines : au niveau de l’organisation du travail quotidien, ils sont 85% à le croire, contre seulement 65% des comptables, un clivage qui se confirme pour l’organisation du service, qui peut être amélioré selon 82% des DAF, et seulement 65% des comptables.



L’étude confirme d’ailleurs que la profession comptable est en pleine évolution. Près de sept répondants sur dix (69%) estiment qu’elle a évolué au cours des cinq dernières années, tandis que deux tiers (66%) pensent qu’elle évoluera au cours des cinq années à venir. Un tournant à ne pas manquer pour les départements comptables.



Organisation du travail : le fardeau des tâches imprévues



61% des DAF et comptables interrogés se plaignent d’avoir affaire à des tâches imprévues de manière quotidienne. 11% parmi eux estiment carrément que ces tâches non-planifiées représentent la majorité de leurs tâches journalières !



Alors, comment combattre ce fléau, et éviter que le primat des tâches imprévues n’entrave le bon fonctionnement des départements financiers, et par extension, de l’entreprise en général ?



La clôture comptable, catharsis des DAF et comptables



Période particulièrement critique pour les départements administratifs et financiers, la clôture des comptes, qu’elle soit mensuelle ou annuelle, est le moment clé pour 83% des DAF et des comptables sollicités dans le cadre de l’étude commanditée par BlackLine et conduite par OpinionWay.



Plutôt bien anticipée dans l’ensemble, comme le prétendent plus de neuf DAF ou comptables sur dix (91%), elle n’en demeure pas moins leur véritable préoccupation. Pour 55% des sondés, la période de clôture est une source de stress, tandis que 43% la considèrent même comme le pire moment de l’année (ou de la période). Elle empêche aussi la réalisation de tâches à plus forte valeur ajoutée (49%) et engendre certains retards dans le travail des professionnels de la fonction comptable et financière (46%).



Le prévu absolu à portée de main



« 41% des sondés ont le sentiment d’être trop éloignés des enjeux et du cœur de métier de leur entreprise » pointe Frédéric Huby, Directeur Général de BlackLine France. « Notre objectif en tant que fournisseur de solutions comptables est d’aider cette catégorie à réduire et remplacer les processus manuels, afin de réorienter la fonction vers des activités de contrôle et d’analyse apportant bien davantage de valeur ajoutée à l’entreprise. L’approche Continuous Accounting des processus comptables et financiers confère à nos clients la possibilité de remplacer les processus traditionnels par un modèle d’amélioration continue, rééquilibrant ainsi leur charge de travail et les aidant à mieux s’organiser, dans le but d’accéder à l’idéal de tout comptable : le prévu absolu. »



BlackLine propose en effet la première plateforme cloud d’automatisation et d’optimisation du contrôle financier, qui permet la mise en œuvre de processus de clôture répartis dans le temps, Continuous Accounting, un modèle d’amélioration continue intégrant l’automatisation, le contrôle et la gestion des tâches périodiques. Cette approche permet aux équipes comptables de se concentrer sur l'analyse des résultats et des tendances, afin de s’inscrire dans un rôle à plus forte valeur ajoutée. Avec, en ligne de mire, le prévu absolu !



Méthodologie de l’étude

Enquête réalisée en ligne sur base d'un questionnaire rédigé par BlackLine et Opinion Way. Echantillon sondé: 201 Directeurs Administratifs ou Financiers (DAF) ou comptables au sein d’entreprises de 100 salariés et plus. L’enquête a été réalisée selon les procédures et règles de la norme ISO 20252.