Concordium développe un système de certification d'identité en ligne avec mysome.id Concordium, la blockchain de niveau 1 vient d'officialiser le lancement de mysome.id. Un outil d'authentification des profils sur les réseaux sociaux. Basé sur le protocole d'identité unique de Concordium, mysome.id est gratuit et permet des niveaux élevés de confidentialité, de vérifiabilité et de transparence. Les identités numériques créées par mysome.id sont stockées exclusivement dans le portefeuille de l'utilisateur, à la différence des solutions Web2.

L'outil est déjà disponible sur Linkedin.



Depuis, on ne compte plus le nombre de médias ou de personnalités défroqués de leur label bleu rendant leurs propos moins tangibles.

Pour palier cela, la blockchain Concordium vient d'officialiser mysome.id. Un nouveau process d'authentification basé sur la blockchain et stocké exclusivement dans le portefeuille de l'utilisateur. Initialement disponible sur LinkedIn, qui héberge actuellement plus de 930 millions de membres, mysome.id continuera à ajouter un support pour les autres principaux sites de médias sociaux. La fonctionnalité de mysome.id permet aux utilisateurs d'adopter un badge affichable sur leur profil qui authentifie leur identité.

mysome.id est un projet communautaire lancé sur la blockchain Concordium et est désormais disponible pour tous les utilisateurs de LinkedIn. L'outil facile à utiliser est accessible via le site web, et le processus de vérification ne prend que quelques minutes.



"Alors que de plus en plus de nos conversations quotidiennes migrent vers l'Internet, l'importance des profils vérifiés - savoir que la personne à qui l'on parle est bien celle qu'elle prétend être - s'accroît. Sans vérification, il n'y a pas de confiance, ce qui est une préoccupation particulièrement pertinente compte tenu de l'influence que le discours des médias sociaux peut avoir sur la politique, les affaires et les économies. L'outil de vérification mysome.id crée la confiance en authentifiant les profils des utilisateurs, en éliminant la mainmise des grandes entreprises technologiques sur les données et en redonnant le contrôle des données personnelles à l'utilisateur." explique Kåre Kjelstrøm, directeur technique de Concordium



Pour Lars Seier Christensen, président de Concordium : "Les faux profils ont un impact négatif sur les utilisateurs de médias sociaux en raison de l'usurpation d'identité, de la fraude et des escroqueries. Les bases de données d'identité centralisées sont quant à elles des cibles de choix pour les pirates informatiques qui cherchent à obtenir des rançons pour des données lucratives et confidentielles. La technologie blockchain et de cryptage open source Concordium apporte des systèmes de stockage décentralisés qui sont plus sûrs et plus évolutifs que n'importe quel système centralisé géré par les grandes entreprises. mysome.id crée la forme la plus authentique d'authentification, ce qui est évidemment nécessaire dans le monde numérique d'aujourd'hui."



AL. A





À propos de Concordium

Concordium est une blockchain de niveau 1, soutenue par la science, qui construit un monde numérique plus sûr. Concordium concilie vie privée et responsabilité, car c'est la seule blockchain qui intègre la vérification de l'identité au niveau du protocole, ainsi qu'une technologie de preuve de zéro connaissance pour garantir que les informations personnelles restent anonymes et sécurisées. Grâce à ses normes de sécurité, de conformité, de durabilité, de vitesse et d'évolutivité, Concordium permet aux particuliers et aux entreprises d'exploiter la puissance de la technologie blockchain de manière responsable et de naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. Combinant une philosophie scientifique avec une approche académique, l'équipe très expérimentée de Concordium, composée d'ingénieurs logiciels, de cryptographes, de chercheurs et de chefs d'entreprise, permet de mettre en place des solutions blockchain transformatrices qui répondent aux défis du monde réel.

