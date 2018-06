Conciergerie Airbnb : un succès qui va en s’amplifiant

Dans le sillage d’Airbnb, un nouveau service s’est vite popularisé, en rapport avec les besoins des hôtes et voyageurs : la conciergerie Airbnb. Empruntant tous les codes du tourisme communautaire : technologie, proximité et authenticité, les conciergeries Airbnb profitent du succès de la célèbre start up de San Francisco. Le secret de leur réussite ? Avoir su identifier un besoin engendré par le service des plateformes en ligne.En 2017, 3 français sur 5 se déclaraient prêts à mettre leur logement sur une plateforme de location comme Airbnb : un chiffre éloquent qui prouve que le concept a de l’avenir. Une conciergerie Airbnb comme WeHost est là pour les aider à réaliser leur désir de louer.Si une annonce se poste en quelques clics, assurer derrière toute l’organisation que suppose le séjour des voyageurs demande un minimum d’investissement. Cela ne rentre pas dans le planning de nombreux propriétaires car les contraintes sont nombreuses. Il faut être présent sur les lieux à chaque remise de clés, assurer le ménage entre chaque passage, prévoir les imprévus… Bref, toute cette petite logistique pour bien accueillir ses invités peut facilement se transformer en parcours du combattant.C’est de ce constat que sont partis les créateurs de conciergerie Airbnb, qui propose des services à la clé pour épauler un propriétaire qui devient hôte. Un accueil optimisé, parfaitement planifié par des professionnels peut le décharger de tout souci d’intendance. La conciergerie s’inspire dans son fondement des conciergeries privées américaines, qui répondaient aux désirs des locataires pressés et exigeants des grands buildings. Elle participe d’un partenariat gagnant-gagnant avec les propriétaires, en leur permettant d’engranger leurs gains plus tranquillement tout en générant de l’activité.Si les propriétaires sont de plus en plus nombreux à faire appel à une conciergerie Airbnb, c’est qu’ils en saisissent vite les avantages.Un accueil professionnel peut automatiser la location d’un bien, pour qu’il devienne source de revenus réguliers. Une conciergerie Airbnb se charge de gérer les plannings d’occupation en fonction des disponibilités de l’hôte et assure la bonne rotation des voyageurs. Un accueil de qualité va aussi pérenniser la location du bien grâce aux commentaires élogieux récoltés sur la plateforme.Une conciergerie Airbnb apporte une vraie valeur ajoutée par rapport aux services que peut offrir un simple particulier. Selon les conciergeries, des services annexes à l’accueil sont proposés : pressing, jardinage , cuisine… Un particulier a rarement les compétences pour accueillir ses hôtes dans leur langue natale, ni le temps de rédiger un livret d’accueil. Or, le niveau de standing actuel recherché par les voyageurs Airbnb rend ce type de services très apprécié. Tout en aimant se sentir « comme chez eux » chez les autres, les voyageurs recherchent de plus en plus un niveau de prestation hôtelière. Une conciergerie sera là pour se charger de tous les détails de leur confort, en leur détaillant dans les moindres détails toutes les modalités de leur séjour. Du code wifi au fonctionnement du micro-ondes, les professionnels n’oublient rien !Enfin, les conciergeries Airbnb voient leur essor s’amplifier grâce au concept d’Airbnb en lui-même qui fait de plus en plus d’adeptes. Première destination touristique d’Airbnb, la France ne connait pas de « zones blanches » sur son territoire. De fait, l’opportunité économique de financer ses vacances en louant sa propre habitation n’a pas échappé à de nombreux provinciaux.Les conciergeries permettent de tirer un meilleur profit des plateformes en améliorant considérablement le service rendu aux voyageurs. Elles contribuent beaucoup à leur satisfaction en tirant la qualité d’accueil vers le haut, jusqu’au niveau des prestations hôtelières. Si le tourisme communautaire leur a permis de naître, les conciergeries font partie aujourd’hui intégrante de son développement.