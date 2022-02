Comprendre les forks du bitcoin

Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc sur le bitcoin en 2008, puis a introduit cette monnaie virtuelle en 2009, en réponse à la crise financière mondiale de 2008. L'objectif de Nakamoto était de mettre fin au contrôle exercé par les banques centrales sur les marchés financiers.



Les embranchements du bitcoin font référence aux scissions qui se produisent dans la chaîne de transactions de cette crypto-monnaie en fonction des opinions de différents utilisateurs sur l'historique des transactions. Par conséquent, les ruptures génèrent de nouvelles versions du bitcoin en raison de la structure du système blockchain, qui fonctionne sans autorité centrale.



Les bifurcations du bitcoin créent des opportunités d'achat sur le marché cryptographique. Ces plateformes permettent essentiellement aux individus d'acheter des bitcoins en utilisant de l'argent fiduciaire.



Qu’est-ce qu’un fork de bitcoin ?



Un fork de bitcoin peut décrire deux événements. Le premier est un changement dans le logiciel sous-jacent, créant un embranchement logiciel, et le second type est la divergence de la blockchain d'une crypto-monnaie, qui établit un embranchement de la blockchain. On appelle ces événements des bifurcations car ils présentent plusieurs routes potentielles que le bitcoin peut emprunter. Ainsi, on peut assimiler cela à des bifurcations de route.



Le fork logiciel du bitcoin



Un fork logiciel se produit lorsqu'un développeur propose des modifications au protocole du code source du bitcoin. Il existe deux catégories de fork logiciel.



● Bitcoin Soft Fork : Un soft fork fait référence à une mise à jour rétrocompatible du logiciel. Cela signifie que l'utilisateur exécute l'ancien logiciel qui reconnaît les blocs que les ordinateurs créent après avoir choisi de mettre à jour le leur. On parle de soft fork car les groupes d'utilisateurs continuent de miner de nouveaux blocs sur une blockchain similaire. Ainsi, il n'y a pas de ligne de démarcation nette entre eux. Les deux groupes d'utilisateurs restent un aspect du même réseau. Un soft fork ne forme pas une nouvelle crypto-monnaie. Un soft fork est terminé après que la plupart des machines du réseau ont mis à jour le logiciel. En cas d'échec, le groupe minoritaire peut abandonner la mise à jour proposée ou mettre en œuvre le hard fork.



● Bitcoin hard fork : Un hard fork fait référence à une mise à jour qui n'est pas rétrocompatible. Ainsi, si les utilisateurs exécutent l'ancien logiciel, ils ne reconnaîtront pas les blocs créés par ceux qui ont le nouveau logiciel. Par conséquent, les hard forks conduisent à une scission de la blockchain avec les groupes d'utilisateurs, laissant effectivement un ancien réseau qui peut créer une nouvelle crypto-monnaie. Le nouveau réseau peut avoir une copie exacte de la blockchain telle qu'elle était pendant la scission, la version étant séparée par la suite. Les utilisateurs de bitcoins qui possédaient des jetons lors de la division peuvent réclamer de nouvelles pièces sur un réseau bifurqué. Néanmoins, réclamer des bitcoins peut être risqué s'il n'y a pas de mesures de protection contre la relecture dans le nouveau réseau. Ainsi, l'ancien réseau ne peut pas reconnaître par erreur les transactions, car dépenser un ensemble de pièces peut entraîner la perte des autres dans le réseau séparé.



Bitcoin blockchain fork



Les nœuds ou ordinateurs de la blockchain Bitcoin créent de nouveaux blocs par le biais du processus de minage. Un fork de la blockchain se produit lorsque plusieurs ordinateurs exploitent ou génèrent simultanément des blocs distincts, créant ainsi deux versions d'un fichier de la blockchain à des points distincts.



Le système résout rapidement ce fork bitcoin car les mises à jour proposées se propagent rapidement dans le réseau, créant bientôt une blockchain de consensus. Toutes les données du bloc "orphelin" d'une chaîne rejetée vont dans le pool des données en attente d'un nouveau minage. Par conséquent, une transaction en bitcoins n'est généralement pas définitive tant que les mineurs n'ont pas généré six blocs en plus de celui qui la contient.



Réflexions finales



Les forks de bitcoin sont de nouveaux forks de bitcoin résultant de diverses perspectives d'historique de transaction. Les soft forks ne créent pas de nouvelle monnaie. Cependant, les hard forks résultent de changements plus importants dans la blockchain, conduisant à une nouvelle monnaie blockchain. Les différents hard forks de bitcoin ont des prix et des objectifs variés. Et tous les hard forks n'ont pas la même valeur que le bitcoin original.

