Comment obtenir un micro-crédit rapidement et sans justificatif ?

Si vous empruntez auprès de la banque pour un prêt, vous vous rendrez vite compte que vous devez justifier d’une bonne situation bancaire. Votre taux d’endettement ne doit pas dépasser les 30% de vos ressources et justifiez de revenus suffisants pour le futur remboursement. C’est pourquoi la plupart des établissements de crédit ne proposent que des prêts aux personnes qui sont titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée.Les banques et institutions n’autorisant pas le prêt à tous, des entreprises privées se sont développées et spécialisées, comme la plateforme FinFrog, expert en crédit rapide . Ce dernier permet à tous les profils d’accéder à un prêt sans avoir besoin de justifier de sa stabilité professionnelle et/ou de ses revenus.C’est d’ailleurs le seul à proposer la demande de micro-crédit en ligne, et ce en quelques clics ! Pour l’obtenir, il suffit de fournir ses informations personnelles, votre IBAN, votre CB et vos identifiants de connexion à votre espace bancaire en ligne pour procéder à l’analyse de votre dossier. Vous recevez une réponse positive ou négative en 24h par e-mail. C’est rapide, simple et efficace !Les micro-crédits peuvent être une solution pour de nombreuses situations où vous avez besoin d’augmenter temporairement vos capacités de financement. Par exemple, lorsque votre voiture est en panne. Si vous avez besoin d’effectuer des réparations urgentes sur votre véhicule, sans lequel vous ne pouvez pas vous rendre au travail, et que votre épargne n’est pas suffisante, ou que vous ne souhaitez simplement pas y toucher, alors un micro-prêt vous permet de débloquer les fonds nécessaires. Vous effectuez ainsi les réparations et étalez leurs coûts sur plusieurs mois.Les imprévus ne sont pas rares et parfois tombent au mauvais moment. Si vous avez une facture de chauffage d’un montant élevé inattendu ou que ayez besoin d’acheter du matériel informatique en urgence pour votre travail ou vos études, le micro-crédit vous permet de ne pas retarder vos projets.C’est aussi un moyen comme un autre de vous faire plaisir et de vous offrir l’objet de vos désirs, sans pour autant dépenser la totalité de vos ressources du mois. Pouvoir étaler le coût d’un bien ou d’un service sur plusieurs mois est très utile dans bien des circonstances. C’est ainsi que de plus en plus d’organismes de crédit mettent l’accent sur leurs services de micro-crédit. Mais si ces crédits sont facilement accessibles, leurs taux d’intérêt sont généralement bien plus élevés que des crédits classiques. Pour une utilisation occasionnelle, les micro-prêts peuvent être pratiques.Faites toutefois bien attention à ne pas cumuler trop de crédits ! Vous risquez de vous retrouver dans une situation financière désastreuse dont vous aurez du mal à vous sortir.