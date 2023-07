Accueil Envoyer Imprimer Partager Colbr lance une offre de Private Equity institutionnelle accessible aux particuliers Colbr, fintech lancée en 2021 pour accompagner les Millennials dans la gestion de leur épargne, annonce le déploiement d'une nouvelle offre permettant d'investir dans des grands acteurs du Private Equity, dès 10 000 euros. Au-delà de l'offre commerciale, la fintech propose aux particuliers d'investir dans des fonds comme Ardian, Keensight ou Committed Advisors chose qui était jusque-là réservée aux grandes fortunes.





La vision de Colbr est de démocratiser les solutions d'investissement institutionnel pour permettre aux particuliers d'accéder aux opportunités les plus performantes. Ainsi, avec l'élargissement de son offre de Private Equity, la fintech ouvre de nouvelles perspectives d'investissements aux particuliers, leur permettant de diversifier leurs portefeuilles et de viser des rendements élevés. En effet, son offre couvre une variété de secteurs tels que l'industrie, la santé, les logiciels ou encore les télécommunications, et ce, non seulement en Europe mais également en Amérique du Nord et en Asie.



Gustav Sondén, cofondateur de Colbr, déclare : " Notre mission est de transformer l'industrie de la gestion de patrimoine en donnant à tous les mêmes opportunités d'investissement. Le lancement de notre offre de Private Equity représente une étape majeure dans cette démarche, en proposant aux particuliers de bénéficier de solutions historiquement réservées aux institutionnels. "



Cette offre est articulée en deux parcours : un service autonome, grâce auquel les utilisateurs peuvent investir directement dans les fonds de leur choix, et un service accompagné ou l'utilisateur est guidé par un conseiller Colbr à chaque étape. Cet accompagnement personnalisé aide à la prise de décisions éclairées pour investir dans la classe d’actifs la plus rentable des 15 dernières années.



Un des aspects marquants de cette offre est l'accès exclusif à un fonds d’investissement jusqu'alors réservé aux plus grandes fortunes françaises. Colbr est la première fintech à rendre accessible ce fonds au grand public, avec un objectif de 16% de rendements et un track record historique allant jusqu'à 28% des performances.



La plateforme de Colbr s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs de renom et les dernières avancées technologiques pour garantir la sécurité et la facilité d'utilisation, offrant ainsi une expérience novatrice de l’investissement. La transparence reste au cœur de la démarche de Colbr, qui fournit systématiquement toutes les informations claires et compréhensibles sur chaque opportunité d'investissement.



À propos de Colbr :

Colbr est une fintech fondée en 2021 dédiée à la gestion de patrimoine digitale, offrant une plateforme de pilotage et d'investissement globale. La vision de Colbr est de créer une plateforme innovante et accessible en combinant le conseil humain et la maîtrise des technologies pour aider les particuliers à optimiser leurs investissements et à atteindre leurs objectifs financiers.

Colbr La fintech Colbr confirme son engagement à rendre les solutions d’investissement premium accessibles aux particuliers par le digital en lançant une offre de Private Equity dès 10 000€. En s'associant à des noms prestigieux tels que Peqan, Ardian et Private Corner, Colbr peut ainsi proposer une gamme variée de solutions de Private Equity avec une grande diversification de secteurs d’activités, de géographies, d'équipes et de stratégies.La vision de Colbr est de démocratiser les solutions d'investissement institutionnel pour permettre aux particuliers d'accéder aux opportunités les plus performantes. Ainsi, avec l'élargissement de son offre de Private Equity, la fintech ouvre de nouvelles perspectives d'investissements aux particuliers, leur permettant de diversifier leurs portefeuilles et de viser des rendements élevés. En effet, son offre couvre une variété de secteurs tels que l'industrie, la santé, les logiciels ou encore les télécommunications, et ce, non seulement en Europe mais également en Amérique du Nord et en Asie.Gustav Sondén, cofondateur de Colbr, déclare : "Cette offre est articulée en deux parcours : un service autonome, grâce auquel les utilisateurs peuvent investir directement dans les fonds de leur choix, et un service accompagné ou l'utilisateur est guidé par un conseiller Colbr à chaque étape. Cet accompagnement personnalisé aide à la prise de décisions éclairées pour investir dans la classe d’actifs la plus rentable des 15 dernières années.Un des aspects marquants de cette offre est l'accès exclusif à un fonds d’investissement jusqu'alors réservé aux plus grandes fortunes françaises. Colbr est la première fintech à rendre accessible ce fonds au grand public, avec un objectif de 16% de rendements et un track record historique allant jusqu'à 28% des performances.La plateforme de Colbr s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs de renom et les dernières avancées technologiques pour garantir la sécurité et la facilité d'utilisation, offrant ainsi une expérience novatrice de l’investissement. La transparence reste au cœur de la démarche de Colbr, qui fournit systématiquement toutes les informations claires et compréhensibles sur chaque opportunité d'investissement.est une fintech fondée en 2021 dédiée à la gestion de patrimoine digitale, offrant une plateforme de pilotage et d'investissement globale. La vision de Colbr est de créer une plateforme innovante et accessible en combinant le conseil humain et la maîtrise des technologies pour aider les particuliers à optimiser leurs investissements et à atteindre leurs objectifs financiers.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Alantra renforce son offre en matière de transition énergétique avec la création d'une nouvelle activité de conseil dédiée Tout sur les prévisions de trésorerie (Article Sponsorisé) Quels sont les bénéfices clés des contrats électroniques ? (Article Sponsorisé)