Coinbase devrait dé-lister certains stablecoins en Europe

"Coinbase estime que les stablecoins réglementés offrent une version plus rapide, plus abordable et plus accessible de la monnaie fiduciaire. Les stablecoins apportent d'énormes avantages aux consommateurs en facilitant des paiements plus efficaces, en permettant un meilleur accès aux services financiers pour les personnes sous-bancarisées, en alimentant les marchés de capitaux numériques et en stimulant la concurrence et l'innovation dans le système financier traditionnel. Les stablecoins ont une grande marge de manœuvre pour répondre aux priorités de l'UE en matière de numérisation et d'innovation dans le domaine des paiements. En tant que leader de l'industrie des produits et services cryptographiques fiables et conformes, nous visons toujours la conformité réglementaire et nous continuerons à le faire en ce qui concerne MiCA. Compte tenu de notre engagement de conformité, nous avons l'intention de restreindre la fourniture de services aux utilisateurs de l'EEE en relation avec les stablecoins qui ne répondent pas aux exigences MiCA d'ici le 30 décembre 2024. Nous donnerons plus de détails sur notre plan en novembre et proposerons aux clients de l'EEE concernés des options pour passer à des stablecoins émis par des émetteurs dûment autorisés, tels que l'USDC et l'EURC." commente la communication de Coinbase qui indique ainsi qu'elle devrait proposer les stablecoins de la fintech Circle indexés respectivement sur le dollar américain et l'euro.



Le cadre réglementaire historique de l'Union européenne en matière de crypto-monnaies, connu sous le nom de règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), introduit début 2023, devrait être pleinement appliqué d'ici décembre.

Cette nouvelle réglementation exige que les émetteurs de stablecoins (des jetons cryptographiques dont la valeur monétaire est liée à un actif stable pour se protéger d'une volatilité extrême) respectent des normes strictes de transparence, de liquidité et de protection des consommateurs.



Une annonce qui intervient alors que Paypal vient d'officialiser sa première transaction avec succès en stablecoins afin de régler ses factures auprès du grand cabinet de conseil EY. Paypal a utilisé son propre stablecoin PayPal USD (PYUSD) déposé sur le compte Coinbase Prime d'EY. Grâce au Digital Currency Hub de SAP, les paiements ont été exécutés à partir du système SAP ERP de base de PayPal pour une exécution transparente.

D'après le communiqué de Coinbase "EY rejoint Google Cloud et d'autres en utilisant Coinbase Prime pour accepter et conserver les paiements cryptographiques. "